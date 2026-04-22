Aion 2 ha un periodo di uscita in occidente su PC via Steam: vediamo il trailer di annuncio

NC America ha infine confermato il periodo di uscita di Aion 2 in occidente: arriverà al di fuori del mercato coreano nel corso del 2026, in attesa di conoscere una data più precisa, e verrà lanciato su Steam con una versione nativa per PC.
Il MMORPG fantasy è disponibile dallo scorso novembre in Corea del Sud come titolo mobile e PC, giocabile esclusivamente attraverso il launcher Purple di NCsoft, ma per l'uscita in occidente il team ha lavorato a una versione nativa per PC che verrà distribuita attraverso Steam, dunque non si tratta di una conversione da piattaforme mobile come nella versione originale.
Ci saranno server in nord e Sud America, Europa e Giappone, cercando di mantenere buone performance della piattaforma online in tutte le aree in cui verrà lanciato il gioco.
Una nuova versione aggiornata con tanti contenuti
Aion 2 verrà localizzato in 10 lingue tra le quali però non figura l'italiano, almeno per il momento, mentre la pagina Steam del gioco presenta già le prime informazioni per quanto riguarda i requisiti di sistema.
In particolare, riportiamo qui sotto alcuni degli elementi principali richiesti per far funzionare Aion 2 su PC.
Requisiti Minimi:
- CPU: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-10500
- RAM: 8 GB
- GPU: NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB) / AMD Radeon RX 470 (4GB)
Requisiti raccomandati:
- CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-11700
- RAM: 16 GB
- GPU: NVIDIA RTX 2070 (8GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8GB)
Il gioco è ambientato ad Atreia, 200 anni dopo gli eventi andati in scena nel capitolo originale, all'interno di un mondo che si presenta 36 volte più grande rispetto alla mappa del primo Aion.
Così come nel primo capitolo, il volo è una componente essenziale del gameplay, e anche i combattimenti sfruttano questa caratteristica per mettere in scena degli spettacolari scontri aerei. Presenti otto classi da scegliere e un sistema di combattimento complesso e basato su combo in stile action senza automatismi.
All'interno di Aion 2 troviamo oltre 200 dungeon da affrontare in solitaria o in multiplayer per 4 e 8 giocatori, con raid che prevedono fino a 200 giocatori online e tanti altri contenuti.