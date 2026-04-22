Aion 2 ha un periodo di uscita in occidente su PC via Steam: vediamo il trailer di annuncio

NC America ha infine confermato il periodo di uscita di Aion 2 in occidente: arriverà al di fuori del mercato coreano nel corso del 2026, in attesa di conoscere una data più precisa, e verrà lanciato su Steam con una versione nativa per PC.

Il MMORPG fantasy è disponibile dallo scorso novembre in Corea del Sud come titolo mobile e PC, giocabile esclusivamente attraverso il launcher Purple di NCsoft, ma per l'uscita in occidente il team ha lavorato a una versione nativa per PC che verrà distribuita attraverso Steam, dunque non si tratta di una conversione da piattaforme mobile come nella versione originale.

Ci saranno server in nord e Sud America, Europa e Giappone, cercando di mantenere buone performance della piattaforma online in tutte le aree in cui verrà lanciato il gioco.