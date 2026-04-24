Il monitor da gaming MSI da 25" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor da gaming MSI che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 69€, 4€ sopra al minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il monitor MSI PRO MP252 rappresenta una soluzione versatile per chi cerca un display adatto sia al gaming leggero sia alle attività quotidiane. È dotato di un pannello IPS da 25 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), capace di offrire immagini nitide e colori ben bilanciati.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il refresh rate di 100 Hz garantisce una maggiore fluidità rispetto ai classici 60 Hz, migliorando l'esperienza visiva in giochi, video e utilizzo generale. Dal punto di vista della qualità dell'immagine, il monitor copre il 100% dello spazio colore sRGB, con supporto a 16,7 milioni di colori grazie alla tecnologia 6-bit+FRC. La luminosità di 300 nit e il contrasto di 1300:1 contribuiscono a una resa visiva equilibrata.
Inoltre, il software MSI Display Kit permette di personalizzare le impostazioni per ottimizzare colori e produttività. Grande attenzione, inoltre, è stata dedicata al comfort visivo. La tecnologia EyesErgo integra soluzioni come Less Blue Light e anti-flicker.