Il monitor da gaming MSI da 25" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor da gaming MSI che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 69€, 4€ sopra al minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il monitor MSI PRO MP252 rappresenta una soluzione versatile per chi cerca un display adatto sia al gaming leggero sia alle attività quotidiane. È dotato di un pannello IPS da 25 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), capace di offrire immagini nitide e colori ben bilanciati.