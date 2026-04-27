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Pragmata è amatissimo dai recensori giapponesi di Famitsu

Famitsu ha pubblicato le nuove recensioni della settimana e a capitanare la lista vi è Pragmata, il gioco sci-fi di Capcom che ha ottenuto ottimi voti dai recensori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/04/2026
Hugh di Pragmata
Pragmata
Pragmata
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La testata giapponese Famitsu ha pubblicato tre nuove recensioni, per la settimana terminata il 26 aprile. Precisamente, abbiamo modo di vedere i voti assegnati a Pragmata e due titoli minori.

Prima di vedere le cifre, però, ricordiamo che Famitsu usa una struttura particolare: realizza infatti quattro recensioni tramite quattro persone diverse, che assegnano un voto da uno a dieci, per un totale di massimo quaranta punti.

I voti di Famitsu

Ecco i giochi recensiti da Famitsu recentemente e i voti assegnati:

  • Pragmata - 9/9/10/9 [37/40]
  • Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu - 7/8/7/7 [29/40]
  • Game The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional) - Dungeon and Mystery Girl - 7/7/7/6 [27/40]

Pragmata, di cui potete leggere la nostra recensione, è stato apprezzato un po' in tutto il mondo e non stupisce che anche Famitsu abbia assegnato ottimi voti al videogioco. Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu (in inglese chiamato The Grimm Reapress and the Drearytale Monster) è invece un gioco d'avventura 2D ambientato in un libro delle favole che arriverà in occidente nel 2026, ma già disponibile in Giappone.

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Game The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional) - Dungeon and Mystery Girl è invece un gioco d'azione roguelite con visuale dall'alto basato sull'omonimo anime, manga e light novel. Il videogioco è già disponibile in occidente, ma su Steam ha una sola recensione.

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