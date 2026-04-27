Pragmata è amatissimo dai recensori giapponesi di Famitsu

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato tre nuove recensioni, per la settimana terminata il 26 aprile. Precisamente, abbiamo modo di vedere i voti assegnati a Pragmata e due titoli minori.
Prima di vedere le cifre, però, ricordiamo che Famitsu usa una struttura particolare: realizza infatti quattro recensioni tramite quattro persone diverse, che assegnano un voto da uno a dieci, per un totale di massimo quaranta punti.
I voti di Famitsu
Ecco i giochi recensiti da Famitsu recentemente e i voti assegnati:
- Pragmata - 9/9/10/9 [37/40]
- Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu - 7/8/7/7 [29/40]
- Game The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional) - Dungeon and Mystery Girl - 7/7/7/6 [27/40]
Pragmata, di cui potete leggere la nostra recensione, è stato apprezzato un po' in tutto il mondo e non stupisce che anche Famitsu abbia assegnato ottimi voti al videogioco. Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu (in inglese chiamato The Grimm Reapress and the Drearytale Monster) è invece un gioco d'avventura 2D ambientato in un libro delle favole che arriverà in occidente nel 2026, ma già disponibile in Giappone.
Game The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional) - Dungeon and Mystery Girl è invece un gioco d'azione roguelite con visuale dall'alto basato sull'omonimo anime, manga e light novel. Il videogioco è già disponibile in occidente, ma su Steam ha una sola recensione.