Pragmata è amatissimo dai recensori giapponesi di Famitsu

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato tre nuove recensioni , per la settimana terminata il 26 aprile. Precisamente, abbiamo modo di vedere i voti assegnati a Pragmata e due titoli minori.

I voti di Famitsu

Ecco i giochi recensiti da Famitsu recentemente e i voti assegnati:

Pragmata - 9/9/10/9 [37/40]

Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu - 7/8/7/7 [29/40]

Game The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional) - Dungeon and Mystery Girl - 7/7/7/6 [27/40]

Pragmata, di cui potete leggere la nostra recensione, è stato apprezzato un po' in tutto il mondo e non stupisce che anche Famitsu abbia assegnato ottimi voti al videogioco. Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu (in inglese chiamato The Grimm Reapress and the Drearytale Monster) è invece un gioco d'avventura 2D ambientato in un libro delle favole che arriverà in occidente nel 2026, ma già disponibile in Giappone.

Game The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional) - Dungeon and Mystery Girl è invece un gioco d'azione roguelite con visuale dall'alto basato sull'omonimo anime, manga e light novel. Il videogioco è già disponibile in occidente, ma su Steam ha una sola recensione.