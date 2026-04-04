Il capo di Amazon TV avrebbe chiesto di riscrivere alcune parti della serie TV di Mass Effect per renderla più adatta ai non videogiocatori

Che fine ha fatto l'attesa serie TV di Mass Effect targata Amazon Prime Video ? Secondo un nuovo report, il progetto sarebbe a un passo dall'approvazione definitiva, ma con un importante ostacolo da superare: i vertici di Amazon avrebbero infatti richiesto una revisione della sceneggiatura per rendere lo show "più attraente per i non videogiocatori".

Nuovo capo, nuove richieste

A lanciare l'indiscrezione è stata la testata The Ankler, che punta i riflettori su Peter Friedlander, nominato a ottobre capo della divisione Global TV di Amazon MGM Studios. Friedlander starebbe attualmente valutando i copioni dei vari progetti in corso d'opera, per valutarne la fattibilità.

Intanto non sappiamo ancora nulla sul nuovo gioco della serie

Tra questi spicca proprio l'adattamento dell'epopea sci-fi di BioWare, descritto internamente come un "costoso dramma di genere". Nonostante la serie stia per ricevere la luce verde, che farà partire la produzione, il dirigente avrebbe imposto delle revisioni alla sceneggiatura per allargarne il bacino d'utenza.

Cosa significhi esattamente slegarsi dai "soli videogiocatori" resta un mistero. L'obiettivo di Amazon potrebbe essere quello di alleggerire il fan service o di prendere le distanze da Mass Effect 3, puntando su un approccio simile a quello della recente, e fortunatissima, serie su Fallout, capace di raccontare una storia inedita e accessibile a tutti pur rispettando rigorosamente i canoni dei videogiochi.

D'altronde, la volontà di percorrere strade narrative nuove e indipendenti era già stata confermata lo scorso novembre da Mike Gamble, che gestisce la serie per BioWare: "Stiamo collaborando a stretto contatto con Amazon e siamo davvero entusiasti di ciò che il loro team sta realizzando", aveva dichiarato. "Il lavoro degli sceneggiatori sta procedendo a gonfie vele e abbiamo chiarito molti aspetti su come la serie si inserisca all'interno del canone di Mass Effect, e dove si collochi rispetto al nuovo videogioco. Lo show esplorerà una storia inedita all'interno della linea temporale dell'universo narrativo e sarà ambientata dopo la trilogia originale. Non sarà un rifacimento della storia del Comandante Shepard, perché in fondo... quella è la VOSTRA storia, non è vero?".

L'adattamento televisivo di Mass Effect vanta nomi di peso: la sceneggiatura è stata affidata a Daniel Casey (Fast & Furious 9), mentre il ruolo di showrunner è ricoperto da Doug Jung (Star Trek Beyond, Mindhunter). Nel team dei produttori esecutivi figurano lo stesso Gamble, l'ex produttore dei Marvel Studios Ari Arad e Karim Zreik (Jessica Jones).