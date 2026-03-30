ARC Raiders sta per ricevere l'aggiornamento Flashpoint: vediamo trailer, data di uscita e dettagli

ARC Raiders continua ad aggiornarsi e arricchirsi di nuovi contenuti, con il prossimo aggiornamento chiamato Flashpoint in arrivo domani, 31 marzo e caratterizzato da diverse novità, come dimostrato dal trailer di presentazione e dai dettagli emersi in queste ore.

"Raiders, il radar di Celeste è invaso da segnali sconosciuti", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Embark Studios. "Le pattuglie si stanno già mobilitando per valutare queste nuove minacce, e le voci che circolano nei tunnel suggeriscono che potreste dover abbandonare le vostre solite tattiche".

"Gli Shredder stanno sfuggendo al contenimento, nuovi ARC dotati di laser stanno setacciando i cieli e macchine gigantesche e disarmate stanno effettuando atterraggi controllati sul terreno, con gli scafi probabilmente pieni di risorse recuperabili. Non sarà facile, ma con qualche nuova arma nello zaino e la voglia di un bottino fresco, chi potrebbe rifiutare?"