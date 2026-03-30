ARC Raiders sta per ricevere l'aggiornamento Flashpoint: vediamo trailer, data di uscita e dettagli

ARC Raiders continua ad aggiornarsi e arricchirsi di nuovi contenuti, con il prossimo aggiornamento chiamato Flashpoint in arrivo domani, 31 marzo e caratterizzato da diverse novità, come dimostrato dal trailer di presentazione e dai dettagli emersi in queste ore.
"Raiders, il radar di Celeste è invaso da segnali sconosciuti", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Embark Studios. "Le pattuglie si stanno già mobilitando per valutare queste nuove minacce, e le voci che circolano nei tunnel suggeriscono che potreste dover abbandonare le vostre solite tattiche".
"Gli Shredder stanno sfuggendo al contenimento, nuovi ARC dotati di laser stanno setacciando i cieli e macchine gigantesche e disarmate stanno effettuando atterraggi controllati sul terreno, con gli scafi probabilmente pieni di risorse recuperabili. Non sarà facile, ma con qualche nuova arma nello zaino e la voglia di un bottino fresco, chi potrebbe rifiutare?"
Nuovi ARC misteriosi
Flashpoint porta con sé una nuova operazione e vari altri elementi interessanti come nuovi nemici, armi, progetti e situazioni di gioco che vanno a variare ulteriormente le condizioni di questo sparatutto online, che continua ad essere caratterizzato da una notevole vivacità.
Il trailer mostra qualcosa delle novità in arrivo, ma per conoscere tutta la verità non resta che lanciarsi domani in azione all'interno di ARC Raiders, quando Flashpoint sarà messo a disposizione.
In particolare, questi sono gli elementi principali dell'aggiornamento:
- Condizione della mappa: Operazione ARC - Controllo Ravvicinato
- Nuova minaccia ARC: Vaporizzatore
- Nuove armi e oggetti: Canto (submachine gun), Dolabra (shotgun), Surge Coil (dispositivo che lancia scariche elettriche)
- Nuovo progetto: High Gain Antenna
- Feeding Boost per Scrappy
- Miglioramenti al crafting
- Nuovi costumi: Brigade Set, Vanguard Set e Nascosto Set
Controllo Ravvicinato è una nuova condizione della mappa che ci porta a indagare su una specie di sonda, che si scopre poi essere un inedito ARC chiamato Assessor, da tenere sotto controllo.
L'altro nuovo ARC è il Vaporizer, che segue l'Assessor come sistema di difesa ed è una sorta di drone in grado di attaccare con devastanti laser.
Il mese scorso avevamo visto l'arrivo dell'update "Shrouded Sky", all'interno del fitto programma di aggiornamenti previsto, mentre gli sviluppatori hanno eliminato varie voci IA, dopo le controversie.