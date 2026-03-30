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La versione fisica di Starfield su PS5 richiede un download obbligatorio per giocare

La versione fisica di Starfield su PS5 richiederà un download obbligatorio per poter essere avviata, rendendo necessaria la connessione anche per chi acquista il gioco su disco.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/03/2026
Artwork di Starfield
Starfield
Starfield
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Le copie fisiche di Starfield per PS5 richiederanno una connessione a Internet per poter avviare il gioco, poiché una parte dei file dovrà essere scaricata tramite un download obbligatorio.

La conferma arriva da Does It Play, l'account X dedicato alla preservazione videoludica che verifica quali giochi console funzionano al lancio senza patch, aggiornamenti o connessione. Le immagini pubblicate mostrano che dal disco vengono installati 81,19 GB, ma per iniziare a giocare è necessario un ulteriore download, non ancora attivo al momento della segnalazione.

Potenzialmente decine di GB da scaricare anche con la copia fisica

Questo implica che una connessione Internet è di fatto indispensabile per avviare Starfield su PS5, rendendo la versione fisica un prodotto a rischio in ottica di preservazione futura. Non è ancora chiaro quanto peserà il download obbligatorio né quali file includerà.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Svelate le dimensioni di Starfield su PS5, l'orario di preload e sblocco delle copie digitali Svelate le dimensioni di Starfield su PS5, l'orario di preload e sblocco delle copie digitali

Secondo i dati estratti dal backend del PSN dal profilo PlayStation Game Size, le dimensioni del gioco base su PS5 dovrebbero aggirarsi intorno ai 123 GB, che salgono a quasi 140 GB includendo le due espansioni Shattered Space e Terran Armada. Nel peggiore dei casi, quindi, parliamo di altri 40-60 GB da scaricare oltre ai dati presenti sul disco.

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