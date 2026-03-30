La versione fisica di Starfield su PS5 richiede un download obbligatorio per giocare

Le copie fisiche di Starfield per PS5 richiederanno una connessione a Internet per poter avviare il gioco, poiché una parte dei file dovrà essere scaricata tramite un download obbligatorio.
La conferma arriva da Does It Play, l'account X dedicato alla preservazione videoludica che verifica quali giochi console funzionano al lancio senza patch, aggiornamenti o connessione. Le immagini pubblicate mostrano che dal disco vengono installati 81,19 GB, ma per iniziare a giocare è necessario un ulteriore download, non ancora attivo al momento della segnalazione.
Potenzialmente decine di GB da scaricare anche con la copia fisica
Questo implica che una connessione Internet è di fatto indispensabile per avviare Starfield su PS5, rendendo la versione fisica un prodotto a rischio in ottica di preservazione futura. Non è ancora chiaro quanto peserà il download obbligatorio né quali file includerà.
Secondo i dati estratti dal backend del PSN dal profilo PlayStation Game Size, le dimensioni del gioco base su PS5 dovrebbero aggirarsi intorno ai 123 GB, che salgono a quasi 140 GB includendo le due espansioni Shattered Space e Terran Armada. Nel peggiore dei casi, quindi, parliamo di altri 40-60 GB da scaricare oltre ai dati presenti sul disco.