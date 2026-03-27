Svelate le dimensioni di Starfield su PS5, l'orario di preload e sblocco delle copie digitali

Starfield approderà su PS5 tra meno di due settimane e come da tradizione l'account PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del gioco, nonché date e orari per il preload e lo sblocco delle copie digitali.
Preparatevi a fare un bel po' di spazio nell'SSD della vostra console: si parla di 123,35 GB solo per il gioco base, a cui vanno ad aggiungersi 12,50 GB dell'espansione Shattered Space e 4,02 GB di Terran Armada, per un totale di quasi 140 GB. Precisiamo che il dato si basa sulla versione 01.000.001 quindi al lancio potrebbe essere leggermente superiore o inferiore.
Date e orari di preload e sblocco
Per quanto riguarda i preload come al solito il PlayStation Store permetterà di scaricare i file di gioco con due giorni di anticipo rispetto al lancio, quindi il 5 aprile. Lo sblocco delle copie digitali, come segnalato da PlayStation Game Size, dovrebbe avvenire alle 16:00 italiane del 7 aprile.
Ricordiamo che i preordini delle copie fisiche e digitali di Starfield sono già iniziati. Oltre alla versione standard da 49,99 euro, sarà possibile acquistare anche la Premium Edition da 69,99 euro, che include le due espansioni Shattered Space e Terran Armada, oltre a una serie di altri extra.