Svelate le dimensioni di Starfield su PS5, l'orario di preload e sblocco delle copie digitali

Starfield approderà su PS5 tra meno di due settimane e come da tradizione l'account PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del gioco, nonché date e orari per il preload e lo sblocco delle copie digitali.

Preparatevi a fare un bel po' di spazio nell'SSD della vostra console: si parla di 123,35 GB solo per il gioco base, a cui vanno ad aggiungersi 12,50 GB dell'espansione Shattered Space e 4,02 GB di Terran Armada, per un totale di quasi 140 GB. Precisiamo che il dato si basa sulla versione 01.000.001 quindi al lancio potrebbe essere leggermente superiore o inferiore.