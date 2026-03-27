Intel cambia strategia e cancella il Core Ultra 9 290K Plus: l'azienda vuole puntare su modelli più accessibili e performanti

Intel avrebbe deciso di cancellare ufficialmente il lancio del Core Ultra 9 290K Plus, una CPU che inizialmente era prevista come modello di punta della famiglia Arrow Lake Refresh. La decisione, secondo le informazioni emerse, è legata a una strategia più mirata al rapporto qualità-prezzo e all'efficienza reale delle prestazioni.
In origine, il Core Ultra 9 290K Plus avrebbe dovuto rappresentare il top di gamma, ma l'azienda ha rivalutato la sua utilità nel mercato attuale. Il motivo principale risiede nei costi elevati e nei benefici limitati che il chip avrebbe portato rispetto ai modelli già disponibili. In particolare, il processore non introduceva un aumento nel numero di core rispetto ad altre soluzioni.
Intel punta su modelli più accessibili e bilanciati
Intel ha quindi scelto di puntare su modelli più accessibili e bilanciati, come il Core Ultra 7 270K Plus e il Core Ultra 5 250K Plus.
Questi processori sono stati progettati per offrire prestazioni elevate, soprattutto in ambito gaming, mantenendo al tempo stesso un prezzo competitivo. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, l'obiettivo era massimizzare le performance nelle configurazioni più diffuse tra gli utenti.
Nonostante la cancellazione, il Core Ultra 9 290K Plus era già apparso in alcune piattaforme di benchmark e persino in alcuni cataloghi di rivenditori online, sebbene mai realmente disponibile all'acquisto. I test preliminari avevano mostrato miglioramenti sia nelle prestazioni single-core che multi-core, ma non abbastanza significativi da giustificare il lancio commerciale.
Ulteriori dettagli sulla scelta di Intel
La scelta di Intel riflette una tendenza sempre più evidente nel settore: invece di inseguire numeri estremi, le aziende preferiscono ottimizzare l'esperienza reale degli utenti. In questo caso, il focus è stato posto sul miglioramento delle prestazioni in gaming e sull'ottimizzazione dell'efficienza, elementi fondamentali per competere con le soluzioni della serie Ryzen 9000.
Il fatto che il Core Ultra 7 270K Plus condivida una configurazione simile al 290K Plus ha reso ancora meno necessario introdurre un modello superiore. Le differenze sarebbero state minime, soprattutto nei giochi, dove spesso altri fattori incidono maggiormente sulle prestazioni.