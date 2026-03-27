Intel cambia strategia e cancella il Core Ultra 9 290K Plus: l'azienda vuole puntare su modelli più accessibili e performanti

Intel avrebbe deciso di cancellare ufficialmente il lancio del Core Ultra 9 290K Plus, una CPU che inizialmente era prevista come modello di punta della famiglia Arrow Lake Refresh. La decisione, secondo le informazioni emerse, è legata a una strategia più mirata al rapporto qualità-prezzo e all'efficienza reale delle prestazioni.

In origine, il Core Ultra 9 290K Plus avrebbe dovuto rappresentare il top di gamma, ma l'azienda ha rivalutato la sua utilità nel mercato attuale. Il motivo principale risiede nei costi elevati e nei benefici limitati che il chip avrebbe portato rispetto ai modelli già disponibili. In particolare, il processore non introduceva un aumento nel numero di core rispetto ad altre soluzioni.