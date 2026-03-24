Più core, più potenza: i nuovi processori Intel Core Ultra "Plus" puntano su prestazioni superiori e prezzi competitivi

Intel ha pubblicato i benchmark ufficiali dei nuovi processori Intel Core Ultra 7 270K Plus e Intel Core Ultra 5 250K Plus, evidenziando miglioramenti significativi sia nel gaming sia nelle applicazioni professionali. I nuovi modelli della serie "Plus" rappresentano un aggiornamento della linea Ultra 200S e puntano a offrire prestazioni elevate a prezzi competitivi, rispettivamente di circa 299 e 199 dollari.
Nel gaming, il Core Ultra 7 270K Plus mostra un incremento medio del 15% rispetto al precedente 265K a 1080p, con picchi che arrivano fino al 39% in alcuni titoli. Rispetto al Core i7-14700K, il guadagno medio è del 9%, mentre contro il top di gamma Core i9-14900K il nuovo chip risulta mediamente più veloce del 5%, con vantaggi che possono raggiungere il 25%.
Il confronto tra i processori "Plus" di Intel Core Ultra con AMD
Il confronto con AMD è particolarmente interessante. Contro il Ryzen 7 9700X, il 270K Plus è mediamente più veloce del 4%, pur con variazioni a seconda del gioco. Nei confronti del più costoso Ryzen 7 9800X3D, Intel rimane leggermente indietro nel gaming, ma con un divario contenuto rispetto alla differenza di prezzo, rafforzando l'idea di un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Anche il Core Ultra 5 250K Plus offre miglioramenti rilevanti: circa il 13% in più rispetto al 245K nei giochi, e prestazioni simili al Ryzen 5 9600X nella stessa fascia di prezzo. Tuttavia, è nelle applicazioni che emerge il vero vantaggio competitivo.
I processori Intel Core Ultra "Plus" dominano in multi-thread
Grazie a un numero maggiore di core e thread (fino a 24 core per il modello superiore), i nuovi processori Intel dominano nei carichi multi-thread. Il 270K Plus può arrivare a raddoppiare le prestazioni rispetto ai concorrenti AMD in alcuni scenari, mentre il 250K Plus mostra incrementi impressionanti: +103% in multi-core, +130% nel rendering 3D e +75% nell'export video rispetto al Ryzen 5 9600X.
In ambito professionale, il 270K Plus supera anche processori di fascia più alta come il Ryzen 9 9950X in alcune attività di content creation, dimostrando la versatilità della nuova architettura. Questi risultati, pur essendo basati su benchmark ufficiali forniti da Intel, indicano una chiara strategia: offrire prestazioni bilanciate tra gaming e produttività, mantenendo prezzi accessibili