Più core, più potenza: i nuovi processori Intel Core Ultra "Plus" puntano su prestazioni superiori e prezzi competitivi

Intel ha pubblicato i benchmark ufficiali dei nuovi processori Intel Core Ultra 7 270K Plus e Intel Core Ultra 5 250K Plus, evidenziando miglioramenti significativi sia nel gaming sia nelle applicazioni professionali. I nuovi modelli della serie "Plus" rappresentano un aggiornamento della linea Ultra 200S e puntano a offrire prestazioni elevate a prezzi competitivi, rispettivamente di circa 299 e 199 dollari.

Nel gaming, il Core Ultra 7 270K Plus mostra un incremento medio del 15% rispetto al precedente 265K a 1080p, con picchi che arrivano fino al 39% in alcuni titoli. Rispetto al Core i7-14700K, il guadagno medio è del 9%, mentre contro il top di gamma Core i9-14900K il nuovo chip risulta mediamente più veloce del 5%, con vantaggi che possono raggiungere il 25%.