Il CEO di NVIDIA comprende le critiche a DLSS 5, anche lui odia la "spazzatura IA"

Durante l'ultimo episodio del podcast condotto da Lex Fridman, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha detto di comprendere le critiche a DLSS 5, visto che anche lui odia la "spazzatura IA", ma ha ribadito che la nuova tecnologia non funziona come molti pensano.

"Credo che la loro prospettiva abbia senso", ha detto Huang, riferendosi alle polemiche. "E capisco da dove viene, perché nemmeno io amo quella 'spazzatura IA'. Sai, tutti i contenuti generati dall'intelligenza artificiale si somigliano sempre di più e sono tutti belli, dunque sono empatico verso ciò che pensano."

"Tuttavia non è questo che DLSS 5 sta cercando di fare", ha spiegato il CEO. "È l'artista a determinare la geometria e noi restiamo completamente fedeli a quella geometria. Quindi ogni singolo frame viene migliorato, ma non cambia nulla" rispetto alle forme stabilite in origine.

"Credo abbiano avuto l'impressione che i giochi usciranno così come sono, dopodiché noi andremo ad applicare un effetto di post-processing, ma non è questo l'obiettivo di DLSS 5", ha continuato Huang.