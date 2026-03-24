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Nintendo Switch 2 vende meno del previsto, tagliata la produzione?

Secondo quanto riportato da Bloomberg, le vendite di Nintendo Switch 2 durante il periodo natalizio sono state molto inferiori al previsto e l'azienda ha deciso di tagliare la produzione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/03/2026
Nintendo Switch 2

Bloomberg riferisce che Nintendo Switch 2 ha venduto meno del previsto durante il periodo natalizio, in particolare negli USA, e per questo motivo l'azienda giapponese avrebbe deciso di tagliare la produzione da sei a quattro milioni di unità per il trimestre in corso.

Si tratta di un ridimensionamento significativo, probabilmente destinato a proseguire anche nei mesi successivi e legato evidentemente a un rallentamento che ha sorpreso la dirigenza; con anche delle ripercussioni immediate in borsa, dove il titolo Nintendo ha perso fino al 6,3%.

Dopo un debutto brillante, con oltre 17 milioni di unità vendute, sembra dunque che Nintendo Switch 2 non stia mantenendo il ritmo sperato nei mercati occidentali, mentre in Giappone la domanda rimane alta per via del modello region locked a prezzo ridotto.

Nintendo Switch 2 sarebbe venduta in perdita in Giappone, da cui deriverebbe il prezzo più basso Nintendo Switch 2 sarebbe venduta in perdita in Giappone, da cui deriverebbe il prezzo più basso

Secondo alcuni analisti, questo andamento è dovuto anche a un catalogo software non abbastanza incisivo negli ultimi tempi, con il grande successo di Pokémon Pokopia che evidentemente non è bastato a invertire la tendenza.

Una situazione non semplice

Considerando anche che un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 non è escluso, la casa giapponese si trova a dover affrontare una situazione non semplice e fondamentalmente inedita, almeno guardando ai numeri macinati con le ultime due generazioni di console.

E la seconda parte del 2026, con il lancio di Grand Theft Auto 6 a catalizzare l'attenzione del pubblico, potrebbe non offrire a Nintendo l'opportunità di recuperare appieno da questo inatteso calo della domanda.

#Rumor #Nintendo
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