Red Storm Entertainment di Ubisoft pare stesse lavorando ad almeno 10 giochi prima dei licenziamenti

Ubisoft da mesi porta avanti un piano di riorganizzazione interna mirato a ridurre i costi, che ha già portato alla chiusura di studi e alla cancellazione di diversi progetti. L'ultima vittima sarebbe Red Storm Entertainment: secondo un report di VGC, lo studio del North Carolina avrebbe licenziato 105 dipendenti, di fatto l'intero ramo dedicato allo sviluppo di nuovi giochi.
Un secondo report, pubblicato da Insider Gaming, sostiene che Red Storm fosse coinvolta in almeno dieci progetti, per lo più come team di supporto ai giochi più importanti in sviluppo presso altri studi Ubisoft. Tra questi figurerebbero il remake di Splinter Cell, The Division 3 e Beyond Good & Evil 2, che precisiamo risultano ancora in produzione.
I progetti a cui stava lavorando Red Storm
In particolare secondo le fonti di Insider Gaming, Red Storm Entertainment stava sviluppando e co-sviluppando:
- Contenuti stagionali di Rainbow Six Siege
- Il prossimo capitolo principale di Ghost Recon (nome in codice Project OVR)
- Brawlhalla
- Beyond Good & Evil 2
- Gioco di Rainbow Six in stile XCOM non annunciato, presumibilmente chiamato Slice & Dice
- Lavoro audio per The Division 2
- Splinter Cell
- Lavori di concept per The Division 3
- Supporto per una Watch Dogs Director's Cut non ancora annunciata
- Progetto non annunciato attualmente in fase di concept
Fondata da Tom Clancy nel 1996, Red Storm Entertainment è stata la culla dei primi Rainbow Six e Ghost Recon, fino all'acquisizione da parte di Ubisoft nel 2000. Per oltre un decennio ha continuato a lavorare sui principali titoli legati all'universo di Clancy, per poi concentrarsi, dagli anni 2010 in avanti, su progetti VR e su The Division Heartland, cancellato prima dell'uscita.
Con la recente chiusura della divisione gaming interna, Red Storm sarebbe stata riconvertita in uno studio di supporto IT e Snowdrop, il motore grafico utilizzato in molti giochi Ubisoft.