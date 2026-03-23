Red Storm Entertainment di Ubisoft pare stesse lavorando ad almeno 10 giochi prima dei licenziamenti

Ubisoft da mesi porta avanti un piano di riorganizzazione interna mirato a ridurre i costi, che ha già portato alla chiusura di studi e alla cancellazione di diversi progetti. L'ultima vittima sarebbe Red Storm Entertainment: secondo un report di VGC, lo studio del North Carolina avrebbe licenziato 105 dipendenti, di fatto l'intero ramo dedicato allo sviluppo di nuovi giochi.

Un secondo report, pubblicato da Insider Gaming, sostiene che Red Storm fosse coinvolta in almeno dieci progetti, per lo più come team di supporto ai giochi più importanti in sviluppo presso altri studi Ubisoft. Tra questi figurerebbero il remake di Splinter Cell, The Division 3 e Beyond Good & Evil 2, che precisiamo risultano ancora in produzione.