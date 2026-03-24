Stray Gods: The Roleplaying Musical per PC costa poco su Instant Gaming: è il momento giusto per recuperarlo

Se ami la musica e cerchi nuove avventure, Stray Gods: The Roleplaying Musical per PC è su Instant Gaming a 1,44 € invece di 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura musical RPG

Si tratta di un'avventura scritta dall'autore di Dragon Age, David Gaider, ed è un videogioco musicale narrativo. Ogni scelta compiuta, nelle canzoni o nei dialoghi, gioca un ruolo cruciale e può modificare il corso della storia. La protagonista è Grace, una ragazza che riceve i poteri di una Musa. La storia ruota attorno a misteri, divinità greche, tradimenti e melodie coinvolgenti, grazie alla direzione musicale di Austin Wintory, Tripod e Montaigne, con le interpretazioni vocali di Laura Bailey e Mary Elizabeth McGlynn.

Si tratta di un esperimento interessante, con un cast eccezionale di doppiatori, scrittori e musicisti e un'ottima caratterizzazione visiva. Tuttavia, la storia potrebbe risultare banale e scontata. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Nel complesso, considerato il prezzo particolarmente basso, ha senso recuperarlo.