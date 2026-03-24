Stray Gods: The Roleplaying Musical per PC costa poco su Instant Gaming: è il momento giusto per recuperarlo

Se ami la musica e cerchi nuove avventure, Stray Gods: The Roleplaying Musical per PC è su Instant Gaming a 1,44 € invece di 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'avventura musical RPG
Si tratta di un'avventura scritta dall'autore di Dragon Age, David Gaider, ed è un videogioco musicale narrativo. Ogni scelta compiuta, nelle canzoni o nei dialoghi, gioca un ruolo cruciale e può modificare il corso della storia. La protagonista è Grace, una ragazza che riceve i poteri di una Musa. La storia ruota attorno a misteri, divinità greche, tradimenti e melodie coinvolgenti, grazie alla direzione musicale di Austin Wintory, Tripod e Montaigne, con le interpretazioni vocali di Laura Bailey e Mary Elizabeth McGlynn.
Si tratta di un esperimento interessante, con un cast eccezionale di doppiatori, scrittori e musicisti e un'ottima caratterizzazione visiva. Tuttavia, la storia potrebbe risultare banale e scontata. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Nel complesso, considerato il prezzo particolarmente basso, ha senso recuperarlo.