Il controller wireless per Nintendo Switch e Switch 2 a tema Super Mario è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione sul controller per Switch e Switch 2 di Turtle Beach che viene messo in sconto del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 41,99€, suo minimo storico. Acquista il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il controller wireless con licenza ufficiale Nintendo è progettato per offrire un'esperienza di gioco completa e immersiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch modello OLED. È inoltre compatibile anche con Nintendo Switch 2.

Dal punto di vista estetico, il design a tema Super Mario rende questo controller da collezione: le sue finiture si illuminano al buio, aggiungendo un tocco originale e divertente alla tua postazione di gioco.