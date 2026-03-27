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Il controller wireless per Nintendo Switch e Switch 2 a tema Super Mario è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il controller per Switch e Switch 2 a tema Super Mario.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/03/2026
Controller Switch 2

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione sul controller per Switch e Switch 2 di Turtle Beach che viene messo in sconto del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 41,99€, suo minimo storico. Acquista il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il controller wireless con licenza ufficiale Nintendo è progettato per offrire un'esperienza di gioco completa e immersiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch modello OLED. È inoltre compatibile anche con Nintendo Switch 2.

Dal punto di vista estetico, il design a tema Super Mario rende questo controller da collezione: le sue finiture si illuminano al buio, aggiungendo un tocco originale e divertente alla tua postazione di gioco.

Ulteriori dettagli sul controller

Il dispositivo è wireless e ricaricabile, permettendo di giocare senza cavi con una portata fino a 9,14 metri. La batteria integrata offre fino a 40 ore di autonomia con una singola ricarica, ideale per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Per quanto riguarda il gameplay, il controller include comandi di movimento integrati che migliorano precisione e reattività.

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Questo consente un controllo più naturale in giochi dinamici come Mario Kart e Mario Party, dove sterzare, mirare e interagire diventa più intuitivo. Infine, sono presenti due pulsanti posteriori mappabili, che permettono di personalizzare i comandi in base alle proprie esigenze

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