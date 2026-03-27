PS5 in versione digital è in promozione su Amazon: risparmia più di 100€ sull'acquisto della console

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su PS5 Digital: l'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 396,99€. Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: La PlayStation 5 Digital è la versione completamente digitale della console Sony, pensata per chi preferisce acquistare e scaricare i giochi direttamente dallo store online, senza utilizzare dischi fisici. Mantiene le stesse prestazioni della versione standard: tempi di caricamento rapidissimi, grafica di ultima generazione e un'esperienza di gioco fluida e immersiva.
Ulteriori dettagli sulla console
Dotata di un potente SSD ultra veloce, PS5 Digital riduce drasticamente le attese tra un caricamento e l'altro, permettendo di entrare subito nel cuore dell'azione. Supporta il ray tracing, che migliora illuminazione, ombre e riflessi, rendendo i mondi di gioco più realistici e dettagliati.
La console è in grado di raggiungere risoluzioni fino al 4K e frame rate elevati, garantendo un'esperienza visiva di alto livello.
Il design è moderno e futuristico, con linee curve e un'estetica bianca e nera che la rende immediatamente riconoscibile. Essendo priva di lettore disco, risulta leggermente più compatta e leggera rispetto alla versione con unità ottica. Il controller DualSense completa l'esperienza.