6

PS5 in versione digital è in promozione su Amazon: risparmia più di 100€ sull'acquisto della console

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di PS5 in versione Digital. Scopriamo i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/03/2026
PS5 digital

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su PS5 Digital: l'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 396,99€. Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: La PlayStation 5 Digital è la versione completamente digitale della console Sony, pensata per chi preferisce acquistare e scaricare i giochi direttamente dallo store online, senza utilizzare dischi fisici. Mantiene le stesse prestazioni della versione standard: tempi di caricamento rapidissimi, grafica di ultima generazione e un'esperienza di gioco fluida e immersiva.

Ulteriori dettagli sulla console

Dotata di un potente SSD ultra veloce, PS5 Digital riduce drasticamente le attese tra un caricamento e l'altro, permettendo di entrare subito nel cuore dell'azione. Supporta il ray tracing, che migliora illuminazione, ombre e riflessi, rendendo i mondi di gioco più realistici e dettagliati.

La console è in grado di raggiungere risoluzioni fino al 4K e frame rate elevati, garantendo un'esperienza visiva di alto livello.

61H7Vjyt Fl Ac Sl1500

Il design è moderno e futuristico, con linee curve e un'estetica bianca e nera che la rende immediatamente riconoscibile. Essendo priva di lettore disco, risulta leggermente più compatta e leggera rispetto alla versione con unità ottica. Il controller DualSense completa l'esperienza.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS5 in versione digital è in promozione su Amazon: risparmia più di 100€ sull'acquisto della console