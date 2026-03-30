Crimson Desert sta sostituendo i quadri creati con l'IA, come promesso da Pearl Abyss

La presenza di strane incongruenze e imprecisioni evidenti rientrerebbero nella tipica casistica delle elaborazioni grafiche eseguite da IA generativa, e in effetti Pearl Abyss ha confermato che alcuni asset sono stati creati con tale tecnologia, riferendo però che questi sarebbero dovuti essere rimossi .

Come avevamo visto, i giocatori hanno scoperto nei giorni scorsi una notevole quantità di strani quadri e altri elementi grafici in Crimson Desert che sembrano decisamente costruiti con intelligenza artificiale generativa, come deducibile da alcuni grossolani errori di composizione.

Sembra che, dopo le critiche emerse, Pearl Abyss stia effettivamente eliminando i quadri creati con l'IA per sostituirli con altri in Crimson Desert , presumibilmente fatti da umani, come era stato promesso dagli sviluppatori .

Altro lavoro per Pearl Abyss

Evidentemente, qualcosa è rimasto fino alla versione finale del gioco, e i giocatori di Crimson Desert hanno continuato per alcuni giorni a testimoniare le bizzarre scoperte fatte nel mondo di Pywel, evidenziando quelle che sembrano decisamente creazioni dell'IA.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pearl Abyss, all'interno dell'intenso supporto che sta dimostrando in questi primi giorni dal lancio di Crimson Desert, ha però deciso di agire velocemente e correggere questi inconvenienti, in base a diverse testimonianze da parte dei giocatori.

La questione non sembra venga esplicitata in maniera chiara nelle note delle ultime patch, dunque non è chiaro a quale aggiornamento sia collegata l'iniziativa, ma vari post con foto dimostrano la sostituzione dei quadri incriminati con altri, privi di errori.

Il team coreano aveva pubblicato una dichiarazione poco dopo la scoperta dei dipinti incriminati, riferendo di voler rimediare, e a quanto pare sta tenendo fede alla promessa.

Di recente, abbiamo visto arrivare il grosso aggiornamento 1.01 con molte novità interessanti, oltre alla successiva patch con ulteriori modifiche al sistema di controllo e altre novità.