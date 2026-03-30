Crimson Desert riceve la patch 1.01.00, con ulteriori modifiche al sistema di controllo e altre novità

Nel fine settimana è arrivata la patch 1.01.00 per Crimson Desert su tutte le piattaforme, seguita dagli hotfix .01 e .02. L'aggiornamento mantiene le promesse fatte da Pearl Abyss, intervenendo in su parte del sistema di controllo e su diverse meccaniche di gioco.
Secondo le note ufficiali, sono stati migliorati i controlli di movimento sia a piedi sia a cavallo: la velocità di spostamento è stata aumentata e non è più necessario tenere premuto il tasto dedicato per mantenere lo sprint. Miglioramenti anche per il volo, che ora consuma meno stamina e beneficia della correzione di alcuni bug legati a questa meccanica.
Nuovi indicatori e modalità 4K fissa su PS5
La lista delle modifiche pubblicata su Steam è piuttosto corposa. Tra gli interventi più rilevanti troviamo diversi miglioramenti alla qualità della vita, come la possibilità di bloccare la minimappa con il Nord in alto, nuove icone per evidenziare la posizione di chiavi e incudini, e un'icona dedicata nel Diario per segnalare la presenza di nuove missioni.
Le novità non si fermano qui. Su PS5 è stata introdotta la modalità "Fixed 4K Output", pensata per garantire una risoluzione 4K stabile e offrire un'immagine più nitida. L'aggiornamento include inoltre la risoluzione di vari bug legati alle missioni e una serie di modifiche al bilanciamento di armature, armi ed equipaggiamenti.