Crimson Desert riceve la patch 1.01.00, con ulteriori modifiche al sistema di controllo e altre novità

Nel fine settimana è arrivata la patch 1.01.00 per Crimson Desert su tutte le piattaforme, seguita dagli hotfix .01 e .02. L'aggiornamento mantiene le promesse fatte da Pearl Abyss, intervenendo in su parte del sistema di controllo e su diverse meccaniche di gioco.

Secondo le note ufficiali, sono stati migliorati i controlli di movimento sia a piedi sia a cavallo: la velocità di spostamento è stata aumentata e non è più necessario tenere premuto il tasto dedicato per mantenere lo sprint. Miglioramenti anche per il volo, che ora consuma meno stamina e beneficia della correzione di alcuni bug legati a questa meccanica.