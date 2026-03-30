Invincible VS presenta il potentissimo Conquest con un trailer

Come detto, Conquest è l'ultimo dei diciotto personaggi che compongono il roster iniziale di Invincible VS , che tuttavia verrà arricchito già a partire da questa estate con l'arrivo di Universa e Immortal.

Tutti i personaggi di Invincible VS e i primi due lottatori che saranno aggiunti con i DLC

Spietato, brutale e sadico, Conquest è stato protagonista dell'ultima, drammatica battaglia che ha chiuso la terza stagione di Invincible , spingendo Mark ed Eve al limite delle loro possibilità, nell'ambito di uno scontro estremamente violento.

Quarter Up e Skybound Games hanno pubblicato un trailer del gameplay di Conquest , il potentissimo viltrumita che completa il roster iniziale di Invincible VS , composto al lancio da un totale di diciotto personaggi.

Sta per partire la beta

Come già riportato, Invincible VS sarà protagonista di una open beta che si svolgerà a breve, dal 9 all'11 aprile, e che punterà a preparare i giocatori rispetto all'uscita ufficiale del 30 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Durante questa fase di test, sarà possibile cimentarsi con le modalità Tutorial, Practice e Ranked, scegliendo fra dieci personaggi e combattendo all'interno di sei scenari differenti per avere un assaggio dell'esperienza completa.

Partecipare alla beta garantirà inoltre una skin esclusiva per Omni-Man, i cui dettagli verranno svelati prossimamente.