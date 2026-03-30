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Invincible VS presenta il potentissimo Conquest con un trailer

Ultimo componente del ricco roster di Invincible VS, composto al lancio da diciotto personaggi, il potentissimo Conquest è protagonista di un trailer del gameplay.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/03/2026
Conquest in Invincible VS
Invincible VS
Invincible VS
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Quarter Up e Skybound Games hanno pubblicato un trailer del gameplay di Conquest, il potentissimo viltrumita che completa il roster iniziale di Invincible VS, composto al lancio da un totale di diciotto personaggi.

Spietato, brutale e sadico, Conquest è stato protagonista dell'ultima, drammatica battaglia che ha chiuso la terza stagione di Invincible, spingendo Mark ed Eve al limite delle loro possibilità, nell'ambito di uno scontro estremamente violento.

Nel trailer vediamo una chiara dimostrazione della potenza di questo guerriero, capace di infliggere colpi devastanti senza farsi intimidire da nessuno, andando a incarnare la parte peggiore della cultura viltrumita e la furia che da sempre domina questo popolo.

Tutti i personaggi di Invincible VS e i primi due lottatori che saranno aggiunti con i DLC Tutti i personaggi di Invincible VS e i primi due lottatori che saranno aggiunti con i DLC

Come detto, Conquest è l'ultimo dei diciotto personaggi che compongono il roster iniziale di Invincible VS, che tuttavia verrà arricchito già a partire da questa estate con l'arrivo di Universa e Immortal.

Sta per partire la beta

Come già riportato, Invincible VS sarà protagonista di una open beta che si svolgerà a breve, dal 9 all'11 aprile, e che punterà a preparare i giocatori rispetto all'uscita ufficiale del 30 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Durante questa fase di test, sarà possibile cimentarsi con le modalità Tutorial, Practice e Ranked, scegliendo fra dieci personaggi e combattendo all'interno di sei scenari differenti per avere un assaggio dell'esperienza completa.

Partecipare alla beta garantirà inoltre una skin esclusiva per Omni-Man, i cui dettagli verranno svelati prossimamente.

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