Il monitor MSI da 27", 4K e con Google Assistant integrato è al minimo storico: puoi usarlo anche come una seconda TV

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor MSI fino al suo minimo storico: lo sconto attivo è del 32% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 271,15€. Acquista il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il monitor da gaming MSI da 27 pollici con risoluzione 4K rappresenta una soluzione versatile che unisce prestazioni elevate e funzionalità smart avanzate. Questo pannello può essere utilizzato anche da secondo TV. Infatti, integra Google TV, offrendo accesso a oltre 400.000 film, serie TV e contenuti da numerosi servizi di streaming.
Ulteriori dettagli sul monitor
Uno dei punti di forza è il telecomando con Google Assistant integrato, che consente di controllare il monitor tramite comandi vocali. È possibile cercare contenuti, avviare applicazioni, riprodurre musica o gestire le impostazioni senza bisogno di utilizzare tastiera o mouse.
Dal punto di vista audio, il monitor è dotato di altoparlanti stereo duali da 3W con supporto Dolby Audio, che garantiscono un suono chiaro e coinvolgente. Le modalità audio dedicate permettono di adattare l'esperienza alle diverse esigenze.
Fronte gaming, siamo di fronte ad un display che garantisce una frequenza d'aggiornamento da 60 Hz, il che non permette sicuramente un gaming competitivo o con prestazioni portate al massimo.