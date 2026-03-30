Il secondo gioco gratuito del PlayStation Plus di aprile pare sia stato svelato da un leak

Dopo aver anticipato quella che dovrebbe essere la "punta di diamante" della line‑up del PlayStation Plus Essential di aprile, il noto insider billbil-kun è tornato alla carica rivelando un secondo titolo che, secondo lui, entrerà a far parte dei giochi mensili per gli abbonati.
Stando a quanto riportato su Dealabs, il nuovo gioco gratuito sarebbe Sword Art Online: Fractured Daydream, action GDR multiplayer basato sul celebre franchise di Sword Art Online e pubblicato nel 2024 su PS5, oltre che su PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.
L'annuncio ufficiale è in programma per questa settimana
Come sempre, si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, così come quella relativa all'altro titolo segnalato da billbil-kun, ovvero Lords of the Fallen, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony.
In realtà dovremo aspettare pochissimi giorni: l'annuncio ufficiale della line-up del PlayStation Plus Essential di aprile dovrebbe arrivare alle 17:30 italiane di mercoledì 31 marzo, con i giochi che verranno poi resi disponibili a partire dalla mattina di martedì 7 aprile.
Che ne pensate, la possibile inclusione di Sword Art Online: Fractured Daydream tra i titoli "gratuiti" di aprile vi farebbe piacere?