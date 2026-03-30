Il secondo gioco gratuito del PlayStation Plus di aprile pare sia stato svelato da un leak

Dopo aver anticipato quella che dovrebbe essere la "punta di diamante" della line‑up del PlayStation Plus Essential di aprile, il noto insider billbil-kun è tornato alla carica rivelando un secondo titolo che, secondo lui, entrerà a far parte dei giochi mensili per gli abbonati.

Stando a quanto riportato su Dealabs, il nuovo gioco gratuito sarebbe Sword Art Online: Fractured Daydream, action GDR multiplayer basato sul celebre franchise di Sword Art Online e pubblicato nel 2024 su PS5, oltre che su PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.