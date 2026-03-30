I nuovi processori Arrow Lake Refresh di Intel sono disponibili da una settimana, ma sono già aumentati di prezzo

A pochi giorni dal lancio, i nuovi processori Arrow Lake Refresh di Intel stanno già facendo registrare i primi aumenti di prezzo , in un contesto di forte inflazione che sta colpendo l'intero settore tecnologico, in particolare l'hardware da gaming, causato dalla domanda vorace creata dalle compagni di IA per costruire nuovi data center.

Prezzi alle stelle

I nuovi Core Ultra Plus erano stati presentati come soluzioni dotate di un buon rapporto qualità-prezzo, ma il mercato ha colpito immediatamente duro. Il modello Core Ultra 5 250K Plus, ad esempio, lanciato con un prezzo consigliato di 199 dollari, è già salito oltre i 219 dollari presso alcuni rivenditori, arrivando fino a 249 su piattaforme come Amazon. Ancora più marcato l'aumento per il Core Ultra 7 270K Plus, passato da un prezzo di listino di 299 dollari a circa 349-357 dollari.

Anche le CPU stanno subendo forti pressioni dal mercato

Come accennato, questi rincari si inseriscono in una fase particolarmente critica per il mercato: la crescente domanda legata all'intelligenza artificiale sta causando carenza di RAM e un aumento dei prezzi degli SSD, finendo per coinvolgere anche il settore console. Sicuramente non vi sarà sfuggito l'aumento di prezzo di PlayStation 5.

Nonostante il quadro sia poco rassicurante, la situazione per le CPU non è ancora critica come quella delle schede grafiche, che stanno subendo rincari più netti, diventando sempre meno accessibili al grande pubblico.