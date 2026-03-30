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Sky e Netflix insieme: due offerte tra abbonamento scontato e prova senza vincoli per accedere a tutti i contenuti

Sky e Netflix propongono due offerte: Intrattenimento Plus a 19,89€ al mese con vincolo di 18 mesi e contenuti completi, oppure una prova di 30 giorni a 9€ senza rinnovo automatico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/03/2026
Pechino Express Stranger Things

Sky e Netflix uniscono le forze in una doppia promozione interessante per chiunque voglia provare o avere entrambi i servizi in offerta. L'offerta Intrattenimento Plus unisce il meglio di Sky e Netflix in un unico abbonamento pensato per chi ama serie TV, show e contenuti di qualità.

Al prezzo promozionale di 19,89€ al mese, invece dei 29,99€, è possibile accedere a un catalogo vastissimo che include produzioni originali, programmi di successo e canali tematici dedicati a ogni tipo di interesse: dal true crime alla natura, passando per storia, arte, scienze e biografie.

L'offerta prevede una permanenza minima di 18 mesi e un costo di attivazione di 19€. Un vantaggio importante è la possibilità di mantenere il proprio account Netflix già esistente, collegandolo facilmente a Sky senza perdere preferenze e cronologia. Inoltre, tutti i contenuti sono disponibili su diversi dispositivi. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link.

Sky, Netflix e la prova a 9€

Per chi preferisce una soluzione più breve e senza vincoli, è disponibile anche la promozione "Prova Sky per 30 giorni". Con un costo una tantum di 9€, si può accedere per un mese all'intera offerta Sky e Netflix, inclusi tutti i pacchetti e persino Paramount+, senza bisogno di parabola o installazione iniziale.

One Piece Live Action
One Piece Live Action

Non è previsto rinnovo automatico, quindi al termine dei 30 giorni la visione si interrompe senza necessità di disdetta. Durante questo periodo è possibile guardare eventi sportivi, film, serie TV e programmi di intrattenimento, scoprendo sia i titoli più popolari sia contenuti meno conosciuti. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link.

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