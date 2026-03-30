Sky e Netflix insieme: due offerte tra abbonamento scontato e prova senza vincoli per accedere a tutti i contenuti

Sky e Netflix uniscono le forze in una doppia promozione interessante per chiunque voglia provare o avere entrambi i servizi in offerta. L'offerta Intrattenimento Plus unisce il meglio di Sky e Netflix in un unico abbonamento pensato per chi ama serie TV, show e contenuti di qualità.

Al prezzo promozionale di 19,89€ al mese, invece dei 29,99€, è possibile accedere a un catalogo vastissimo che include produzioni originali, programmi di successo e canali tematici dedicati a ogni tipo di interesse: dal true crime alla natura, passando per storia, arte, scienze e biografie.

L'offerta prevede una permanenza minima di 18 mesi e un costo di attivazione di 19€. Un vantaggio importante è la possibilità di mantenere il proprio account Netflix già esistente, collegandolo facilmente a Sky senza perdere preferenze e cronologia. Inoltre, tutti i contenuti sono disponibili su diversi dispositivi. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link.