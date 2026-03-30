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Xbox Games Showcase 2026 + Gears of War Direct annunciato con data e orario

Microsoft ha annunciato l'Xbox Games Showcase 2026, accompagnato da un Direct dedicato a Gears of War: E‑Day. L'evento andrà in onda il 7 giugno con novità, gameplay e sorprese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/03/2026
Logo di Xbox

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha ufficializzato l'edizione 2026 dell'Xbox Games Showcase, che quest'anno sarà affiancata da un secondo appuntamento interamente dedicato a Gears of War: E‑Day.

L'Xbox Games Showcase + Gears of War: E‑Day Direct andrà in onda il 7 giugno alle 19:00 italiane, e sarà trasmesso sui principali canali Xbox, tra cui YouTube e Twitch. L'evento sarà disponibile in oltre 40 lingue, con supporto a ASL, BSL e audio descrizioni.

Come da tradizione, la nostra redazione seguirà l'intera presentazione in diretta sul nostro canale Twitch, per commentare insieme a voi tutti gli annunci e le sorprese della serata.

Giochi degli Xbox Game Studios e terze parti

Stando ai primi dettagli svelati da Microsoft, durante l'Xbox Games Showcase verranno mostrati i primi gameplay e le principali novità sui titoli in arrivo dagli Xbox Game Studios e dai partner internazionali, con spazio sia ai grandi franchise sia ai progetti indie più promettenti. Considerando che il 2026 segna il 25º anniversario di Xbox, è lecito aspettarsi qualche sorpresa di peso e, chissà, magari anche un primo sguardo a Project Helix, la futura console next‑gen di Microsoft.

Locandina dell'Xbox Games Showcase 2026
Locandina dell'Xbox Games Showcase 2026
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Come anticipato, subito dopo lo Showcase principale andrà in onda un approfondimento dedicato a Gears of War: E‑Day, con nuovi dettagli, sequenze di gameplay e commenti del team di The Coalition. Il Direct esplorerà l'origine dell'Emergence Day e potrebbe finalmente offrire anche un indizio sulla data di uscita del nuovo e attesissimo capitolo della serie.

#Microsoft
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