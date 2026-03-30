Microsoft sta infettando GitHub con Copilot: pubblicità inserite nelle pull request

Un caso curioso, e per molti inquietante, ha riacceso il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo software: un programmatore, Zach Manson, ha denunciato che GitHub Copilot avrebbe inserito automaticamente un messaggio promozionale all'interno di una pull request su GitHub.

Secondo quanto raccontato, un membro del suo team aveva utilizzato Copilot semplicemente per correggere un refuso. L'IA ha svolto il compito, ma ha anche aggiunto una sorta di "pubblicità" nel testo della pull request, con un invito a utilizzare Copilot insieme a Raycast. Manson ha reagito duramente: "È orribile. Sapevo che prima o poi sarebbe successo, ma non pensavo così presto".