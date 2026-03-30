Il controller Xbox (e PC) è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al suo minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo controller, sei nel posto giusto al momento giusto. Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul gamepad per Xbox e PC di colore "Shock Blue" che viene messo in offerta con uno sconto del 24% per un costo totale e finale di 49,99€, meno di 2€ in più rispetto al minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: La nuova struttura del pad presenta una superficie che si adatta meglio alle mani anche durante sessioni prolungate. La presa strutturata garantisce maggiore controllo, mentre il D-pad ibrido assicura una risposta più precisa e versatile in ogni situazione.
Ulteriori dettagli sul controller
Tra le novità più apprezzate c'è il pulsante Condividi, che consente di catturare e condividere rapidamente screenshot, clip video e altri contenuti senza interrompere l'esperienza di gioco. Il controller si collega facilmente sia alla console sia al PC tramite porta USB-C, offrendo una connessione stabile e immediata.
Dal punto di vista dell'autonomia, il dispositivo utilizza batterie AA inserite nel vano posteriore, garantendo fino a 40 ore di utilizzo. È inoltre presente un jack da 3,5 mm per collegare cuffie compatibili, migliorando l'immersione sonora. Qualche utente non abituato potrebbe ritrovarsi disorientato dagli stick asimmetrici, elemento che, dopo poche ore di utilizzo, viene sicuramente meno.