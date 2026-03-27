È in arrivo un nuovo Xbox Game Pass con solo i giochi first party?

Stando ai riferimenti individuati da un utente nel backend di Microsoft, sembra che sia in arrivo un nuovo Xbox Game Pass con solo i giochi first party, attualmente identificato con il nome in codice "Triton".
A differenza degli attuali piani in abbonamento, questa nuova opzione andrebbe a includere esclusivamente titoli sviluppati dagli studi interni di Xbox, e pare sia già pronta una prima lista di giochi. Eccone alcuni:
- DOOM Eternal
- DOOM 64
- Dishonored 2
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Gears 5
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua's Sacrifice
- Ori and the Blind Forest
- Psychonauts
- State of Decay 2
- The Elder Scrolls Online
- Retro Classics
Chiaramente l'idea dietro questo nuovo piano di Xbox Game Pass sarebbe quella di proporre un abbonamento più economico rispetto ai tier attualmente disponibili.
Una nuova strategia
L'eventuale nuovo piano in abbonamento andrebbe a inserirsi all'interno di una nuova strategia per la divisione gaming di Microsoft, che fra le altre cose ha visto la cancellazione della campagna "This is an Xbox" e punterà a lanciare un'immagine rinnovata per il brand.
In quest'ottica un Game Pass con dentro soltanto i giochi first party potrebbe intercettare quegli utenti interessati al servizio unicamente per questi contenuti, a maggior ragione a fronte di un prezzo accessibile.