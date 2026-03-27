Anche Nintendo Switch 2 e Xbox potrebbero aumentare di prezzo, dice un analista

Secondo Piers Harding-Rolls, analista e research director di Ampere Analysis, dopo quanto accaduto con PS5 anche Nintendo Switch 2 e Xbox potrebbero aumentare di prezzo, seguendo dunque la strategia di Sony.

"Lo shock della catena di approvvigionamento legato al prolungato aumento dei prezzi di memoria e storage - entrambi essenziali per l'hardware delle console - rende in qualche modo inevitabili gli aumenti di prezzo dell'hardware PlayStation annunciati oggi da Sony", ha spiegato Harding-Rolls.

"È probabile che Sony abbia avuto delle protezioni sui prezzi dei componenti per un certo periodo di tempo e che queste siano giunte al termine", ha continuato l'analista. "Senza segnali di riduzione dei prezzi, soprattutto a causa della domanda legata alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, l'azienda avrà deciso di muoversi per proteggere i propri margini sull'hardware."

"Non sarebbe sorprendente vedere Microsoft e Nintendo seguire questo esempio nel prossimo futuro", ha quindi detto Piers Harding-Rolls, aprendo alla possibilità di rincari anche per Switch 2 e Xbox Series X|S.