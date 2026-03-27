Crimson Desert, il CEO di Pearl Abyss comprende la delusione degli utenti per la trama

Crimson Desert ha quasi raggiunto quota 5 milioni di copie vendute, un traguardo notevole e che conferma il successo esplosivo del gioco. In generale, il gioco sta ricevendo gli apprezzamenti da parte del pubblico, per quanto in molti sono d'accordo che il comparto narrativo è deludente, con una trama poco chiara, mal strutturata e condita da personaggi deboli e poco caratterizzati.

Durante un Q&A con gli investitori, il CEO di Pearl Abyss, Heo Jin-young, ha risposto in merito alle critiche mosse dagli utenti, per certi versi ammettendo che effettivamente la trama e come viene narrata non è affatto il punto forte di Crimson Desert, e che "in parte comprende la delusione" del pubblico da questo punto di vista, laddove il team ha preferito concentrare gli sforzi sul gameplay, che, a suo avviso, è quello che gli riesce meglio.