Crimson Desert, il CEO di Pearl Abyss comprende la delusione degli utenti per la trama

Crimson Desert ha quasi raggiunto quota 5 milioni di copie vendute, un traguardo notevole e che conferma il successo esplosivo del gioco. In generale, il gioco sta ricevendo gli apprezzamenti da parte del pubblico, per quanto in molti sono d'accordo che il comparto narrativo è deludente, con una trama poco chiara, mal strutturata e condita da personaggi deboli e poco caratterizzati.
Durante un Q&A con gli investitori, il CEO di Pearl Abyss, Heo Jin-young, ha risposto in merito alle critiche mosse dagli utenti, per certi versi ammettendo che effettivamente la trama e come viene narrata non è affatto il punto forte di Crimson Desert, e che "in parte comprende la delusione" del pubblico da questo punto di vista, laddove il team ha preferito concentrare gli sforzi sul gameplay, che, a suo avviso, è quello che gli riesce meglio.
Le parole del CEO di Pearl Abyss
"In parte comprendo la delusione che gli utenti provano riguardo alla storia. Credo che sarebbe stato meglio se fossimo riusciti a gestirla in modo più efficace... Il team di sviluppo ha cercato di colmare le lacune nel tempo rimasto, ma alla fine ci siamo concentrati sul rafforzare il gameplay, che è ciò che sappiamo fare meglio."
Secondo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la qualità altalenante della narrativa sarebbe dovuta al fatto che la trama sarebbe stata definita e assemblata all'ultimo momento, complice un processo produttivo particolarmente travagliato.
Nel frattempo, Pearl Abyss sta valutando se e come portare Crimson Desert anche su Nintendo Switch 2, e ha confermato che, una volta completati i lavori sul gioco, il team sposterà gran parte delle risorse su DokeV.