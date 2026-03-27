La modalità “Migliora la qualità dell’immagine PSSR” di PS5 Pro è ottima secondo Digital Foundry

Una delle novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di sistema di PS5 Pro è la funzione "Migliora la qualità dell'immagine PSSR" , che permette di sostituire la vecchia versione dell'upscaler nei giochi supportati forzando l'utilizzo di quella più recente. Ma vale la pena utilizzarla? La risposta è "assolutamente sì", stando ai test condotti da Digital Foundry su circa 25 titoli.

Un miglioramento netto dell'immagine, senza impatti sulle prestazioni

Ad esempio, in Gran Turismo 7 spariscono rotture e l'effetto shimmering sui bordi; Assassin's Creed Shadows mostra texture lontane più definite, mentre il fastidioso rumore "a grana" del vecchio PSSR visto in alcuni titoli viene eliminato. Il nuovo upscaler gestisce meglio anche scenari complessi come l'RTGI di Lumen.

Anche la vegetazione, storicamente problematica con il vecchio PSSR, migliora sensibilmente: Avatar: Frontiers of Pandora, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Survivor e Star Wars Outlaws mostrano fogliame più stabile e con meno rumore dell'immagine. Particelle, trasparenze e riflessi in screen-space risultano più nitidi e meno soggetti a dissolvenza o flicker. Persino titoli come Astro Bot e Ratchet & Clank: Rift Apart beneficiano di riflessi più stabili e pattern moiré ridotti.

Ci sono tuttavia anche degli aspetti meno riusciti. Ad esempio, in alcuni giochi compare un leggero pattern puntinato nelle texture, in Dragon's Dogma 2 la vegetazione distante diventa sfocata, mentre in Assassin's Creed Shadows la pioggia può scomparire in certe condizioni. Per Digital Foundry, si tratta comunque di difetti marginali rispetto ai miglioramenti complessivi.

Un aspetto importante è che il nuovo PSSR non costa più risorse del precedente: Mark Cerny aveva dichiarato che è persino leggermente più veloce, e i test di Digital Foundry mostrano effettivamente differenze di performance trascurabili, un motivo in più per attivare la funzione senza troppe remore. In alcuni casi, i risultati sono impressionanti: Alan Wake 2 in modalità performance a 864p su PS5 Pro appare migliore della modalità qualità a 1270p su PS5 standard, dimostrando quanto il nuovo PSSR possa valorizzare la qualità dei pixel.