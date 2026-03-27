Frieren - Oltre la fine del viaggio, annunciata la terza stagione dell'anime con periodo di uscita

Si parla quindi di un'attesa di circa un anno e mezzo, un periodo tutto sommato in linea con i tempi medi di produzione delle serie animate. La nuova stagione adatterà l'arco della Città d'Oro del manga di Tsukasa Abe, uno dei più attesi. Nel post ufficiale è stata mostrata anche la prima immagine promozionale, che ritrae Macht, uno dei Sette Saggi della Distruzione, che avrà un ruolo centrale nei prossimi episodi.

Cos'è Frieren - Oltre la fine del viaggio?

La storia di Frieren - Oltre la fine del viaggio inizia dopo quello che generalmente sarebbe il finale perfetto di una storia fantasy, ma poi si apre in una direzione tutta sua, più introspettiva e malinconica. La compagnia di avventurieri dell'eroe Himmel torna trionfante alla capitale dopo aver ucciso il Re Demone e aver portato la pace nel continente. Un'impresa durata ben dieci anni, ma che per la maga elfa Frieren ha rappresentato meno di un centesimo della sua lunga vita.

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Cinquantanni dopo la maga torna a far visita ai suoi compagni, scoprendo che sono invecchiati, in particolare Himmel che morirà poco tempo dopo. Tormentata dai sensi di colpa per aver sottovalutato la durata vitale degli umani e di non aver conosciuto meglio i suoi compagni, vent'anni più tardi Frieren partirà per un lungo viaggio che le permetterà, tra un'avventura e l'altra, di rivivere i ricordi del suo viaggio con Himmel e compagni.

La serializzazione del manga è iniziata nel 2020. La prima stagione dell'anime è andata in onda dal settembre del 2023 ed è compostata da 28 episodi, suddivisi in due cour, seguita da una seconda stagione da 10 episodi, disponibile in streaming su Crunchyroll, con l'ultimo andato in onda lo scorso 22 marzo.