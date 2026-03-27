Frieren - Oltre la fine del viaggio, annunciata la terza stagione dell'anime con periodo di uscita

A pochissimi giorni dalla conclusione della seconda serie, gli account social ufficiali di Frieren - Oltre la fine del viaggio hanno annunciato l'arrivo della terza stagione dell'anime, prevista per l'autunno del 2027.
Si parla quindi di un'attesa di circa un anno e mezzo, un periodo tutto sommato in linea con i tempi medi di produzione delle serie animate. La nuova stagione adatterà l'arco della Città d'Oro del manga di Tsukasa Abe, uno dei più attesi. Nel post ufficiale è stata mostrata anche la prima immagine promozionale, che ritrae Macht, uno dei Sette Saggi della Distruzione, che avrà un ruolo centrale nei prossimi episodi.
Cos'è Frieren - Oltre la fine del viaggio?
La storia di Frieren - Oltre la fine del viaggio inizia dopo quello che generalmente sarebbe il finale perfetto di una storia fantasy, ma poi si apre in una direzione tutta sua, più introspettiva e malinconica. La compagnia di avventurieri dell'eroe Himmel torna trionfante alla capitale dopo aver ucciso il Re Demone e aver portato la pace nel continente. Un'impresa durata ben dieci anni, ma che per la maga elfa Frieren ha rappresentato meno di un centesimo della sua lunga vita.
Cinquantanni dopo la maga torna a far visita ai suoi compagni, scoprendo che sono invecchiati, in particolare Himmel che morirà poco tempo dopo. Tormentata dai sensi di colpa per aver sottovalutato la durata vitale degli umani e di non aver conosciuto meglio i suoi compagni, vent'anni più tardi Frieren partirà per un lungo viaggio che le permetterà, tra un'avventura e l'altra, di rivivere i ricordi del suo viaggio con Himmel e compagni.
La serializzazione del manga è iniziata nel 2020. La prima stagione dell'anime è andata in onda dal settembre del 2023 ed è compostata da 28 episodi, suddivisi in due cour, seguita da una seconda stagione da 10 episodi, disponibile in streaming su Crunchyroll, con l'ultimo andato in onda lo scorso 22 marzo.