Intel Core Series 3: ecco i processori Panther Lake per i laptop più economici

Intel amplia la propria offerta di processori per notebook annunciando la nuova linea Core Series 3, basata sull'architettura Panther Lake. Si tratta di una gamma pensata per la fascia più accessibile del mercato, pur mantenendo la stessa base tecnologica dei modelli più avanzati.
Questi chip utilizzano infatti il processo produttivo Intel 18A, lo stesso adottato dalla famiglia Core Ultra Series 3. Tuttavia, le differenze tecniche sono evidenti e riguardano quasi ogni aspetto delle specifiche, con un ridimensionamento generale delle prestazioni per contenere costi e consumi.
CPU per notebook economici
La gamma comprende sei modelli, dal più potente Intel Core 7 360 con sei core fino al più economico Intel Core 3 304 con cinque core. Rispetto alle varianti Ultra, i nuovi processori offrono un numero inferiore di core CPU, meno unità grafiche Xe e una dotazione ridotta di linee PCIe. Anche la capacità di calcolo legata all'IA, espressa in TOPS, risulta inferiore.
Sul piano energetico, i Core Series 3 si distinguono per un TDP più basso, elemento che può tradursi in una migliore efficienza nei dispositivi portatili. La connettività viene però limitata a due porte Thunderbolt 4, contro le quattro disponibili sui modelli superiori. Si tratta quindi di compromessi che puntano a mantenere un equilibrio tra prestazioni e prezzo.
Un aspetto potenzialmente critico riguarda la nomenclatura. Alcuni modelli presentano sigle simili a quelle della linea Core Ultra Series 3, creando possibili ambiguità. Ad esempio, un Core 5 330 potrebbe sembrare superiore a un Core Ultra 5 322, ma in realtà dispone di meno core, cache ridotta e capacità IA sensibilmente inferiori. In questo contesto, la presenza o meno della dicitura "Ultra" diventa l'elemento distintivo principale.
L'arrivo di questi processori dovrebbe tradursi in notebook più economici, una volta che i principali produttori come Acer, ASUS, HP e Lenovo inizieranno a integrarli nei propri modelli. Resta da capire fino a che punto l'esperienza offerta dai sistemi di fascia alta riuscirà a trasferirsi su dispositivi più accessibili.
Voi che cosa ne pensate di questi nuovi processori Intel? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto anche le CPU sono in crisi: dopo memorie e GPU, ora mancano anche i processori per colpa dell'IA.