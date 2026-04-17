Intel Core Series 3: ecco i processori Panther Lake per i laptop più economici

Intel amplia la propria offerta di processori per notebook annunciando la nuova linea Core Series 3, basata sull'architettura Panther Lake. Si tratta di una gamma pensata per la fascia più accessibile del mercato, pur mantenendo la stessa base tecnologica dei modelli più avanzati.

Questi chip utilizzano infatti il processo produttivo Intel 18A, lo stesso adottato dalla famiglia Core Ultra Series 3. Tuttavia, le differenze tecniche sono evidenti e riguardano quasi ogni aspetto delle specifiche, con un ridimensionamento generale delle prestazioni per contenere costi e consumi.