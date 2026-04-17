Puzzle Bobble Everybubble! Arriva su PC dopo Nintendo Switch: annunciata la data di uscita

Taito e Arc System Works hanno annunciato la data di uscita di Puzzle Bobble Everybubble! su PC, con il gioco che arriverà dunque su piattaforma Windows il 23 aprile, dopo essere stato lanciato già su Nintendo Switch.
Manca dunque veramente poco a questa conversione su PC di un gioco che potrebbe fare la gioia dei tanti nostalgici della serie, che resta in effetti sempre decisamente attuale visto il suo gameplay granitico e basato su elementi fondamentali del puzzle game in generale.
Ricordiamo che Puzzle Bobble Everybubble! è stato lanciato originariamente il 23 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch, riscuotendo un buon successo su tale piattaforma, ma presto giungerà anche su Steam.
Nuove idee in una struttura classica
Il gioco ha già una pagina ufficiale su Steam ma non ha ancora il prezzo segnalato, che tuttavia dovrebbe corrispondere a quello visto anche su console, ovvero 39,99€, in attesa comunque di conferme da parte degli editori.
Come riferito anche nella nostra recensione, che trovate linkata qui sotto, Puzzle Bobble Everybubble! È una piccola gemma che gli appassionati non dovrebbero lasciarsi scappare, in grado di mantenersi ancorata alla tradizione ma rinfrescando la struttura con tante idee nuove.
Le caratteristiche del gioco comprendono una modalità storia cooperativa per un massimo di quattro giocatori, tanti nuovi contenuti tra personaggi e livelli, classifiche globali aggiornate, battaglie due contro due, duelli online e varie altre modalità, compresa anche una particolare collaborazione per il 45° anniversario di Space Invaders.