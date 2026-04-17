Resident Evil Zero Remake potrebbe avere una modalità cooperativa

Un'interessante voce di corridoio è emersa a partire dai file del network di Capcom, che sembra puntare alla possibilità di una modalità cooperativa per il vociferato Resident Evil Zero Remake, sebbene ovviamente non vi sia alcuna certezza al riguardo.
A dire il vero, Resident Evil 0 Remake non è stato nemmeno annunciato in via ufficiale da Capcom, ma il suo arrivo è piuttosto logico considerando che la compagnia sta rivisitando l'intera serie e, tra i pochi capitoli classici rimasti, c'è proprio questo, che si presterebbe molto bene a un rifacimento moderno.
In effetti, l'originale Resident Evil Zero presentava due personaggi giocabili con Billy e Rebecca, che potevano essere usati in maniera alternata dallo stesso giocatore, cosa che potrebbe tradursi in una nuova meccanica cooperativa.
Una soluzione interessante per il gameplay
La questione parte dall'analisi di alcuni file all'interno del network di Capcom, ovvero il Capcom ID: il data mining pare abbia svelato tracce di un'opzione per "invitare un amico" in una modalità cooperativa di un progetto che ha il nome in codice "Chambers".
Trattandosi del cognome di Rebecca, viene da pensare che il progetto misterioso si riferisca al remake di Resident Evil Zero, che dunque potrebbe contenere un'opzione per il gioco multiplayer cooperativo.
Viene naturale pensare che questo possa consentire l'uso contemporaneo di Billy e Rebecca da parte di due giocatori, cosa che potrebbe introdurre meccaniche molto più dinamiche come gameplay, con la possibilità di utilizzarli insieme per risolvere enigmi o affrontare alcuni nemici.
In ogni caso, prendiamo tutto come una voce di corridoio, mentre nel frattempo è stata svelata la sinossi del film di Resident Evil.