Resident Evil Zero Remake potrebbe avere una modalità cooperativa

Un'interessante voce di corridoio è emersa a partire dai file del network di Capcom, che sembra puntare alla possibilità di una modalità cooperativa per il vociferato Resident Evil Zero Remake, sebbene ovviamente non vi sia alcuna certezza al riguardo.

A dire il vero, Resident Evil 0 Remake non è stato nemmeno annunciato in via ufficiale da Capcom, ma il suo arrivo è piuttosto logico considerando che la compagnia sta rivisitando l'intera serie e, tra i pochi capitoli classici rimasti, c'è proprio questo, che si presterebbe molto bene a un rifacimento moderno.

In effetti, l'originale Resident Evil Zero presentava due personaggi giocabili con Billy e Rebecca, che potevano essere usati in maniera alternata dallo stesso giocatore, cosa che potrebbe tradursi in una nuova meccanica cooperativa.