Svelata la sinossi del film di Resident Evil e nuovi dettagli sulla pellicola di Zach Cregger

In questi giorni si sta svolgendo il CinemaCon 2026 e, come prevedibile, stanno arrivando numerosi dettagli sui film in arrivo nelle sale nei prossimi mesi, inclusi quelli legati al mondo dei videogiochi. Tra questi c'è anche il nuovo adattamento cinematografico di Resident Evil, diretto da Zach Cregger (Barbarian, Weapons).

Come riportato da varie testate, durante la manifestazione è stato mostrato a porte chiuse il primo trailer del film. La speranza è che venga diffuso pubblicamente il prima possibile, ma nel frattempo sono emerse descrizioni delle sequenze mostrate e la sinossi ufficiale, che conferma Austin Abrams (Weapons) nel ruolo del protagonista Bryan.