Svelata la sinossi del film di Resident Evil e nuovi dettagli sulla pellicola di Zach Cregger

In questi giorni si sta svolgendo il CinemaCon 2026 e, come prevedibile, stanno arrivando numerosi dettagli sui film in arrivo nelle sale nei prossimi mesi, inclusi quelli legati al mondo dei videogiochi. Tra questi c'è anche il nuovo adattamento cinematografico di Resident Evil, diretto da Zach Cregger (Barbarian, Weapons).
Come riportato da varie testate, durante la manifestazione è stato mostrato a porte chiuse il primo trailer del film. La speranza è che venga diffuso pubblicamente il prima possibile, ma nel frattempo sono emerse descrizioni delle sequenze mostrate e la sinossi ufficiale, che conferma Austin Abrams (Weapons) nel ruolo del protagonista Bryan.
Sinossi e descrizione del trailer
"Dalla mente del visionario regista Zach Cregger arriva una reinvenzione emozionante, e terrificante, del franchise di Resident Evil", recita la sinossi inviata da Sony al portale DreadCentral. "In una storia completamente nuova, Resident Evil segue Bryan (Austin Abrams), un corriere medico che si ritrova suo malgrado coinvolto in una corsa disperata per la sopravvivenza, mentre una notte fatale e agghiacciante precipita nel caos attorno a lui."
"Il trailer di Resident Evil mostra Austin Abrams entrare in una casa abbandonata per fare una telefonata, ma la linea è morta", aggiunge TheInSneider. "A quel punto si rende conto che ovunque si trovi, la situazione è completamente fuori controllo e deve correre per salvarsi la vita. Il trailer gioca molto con il suono della linea telefonica staccata. Questo autunno arriva una nuova era del male."
Infine, BrandonDavis si sbilancia affermando che il film "sembra inquietante. Sembra efficace. Sembra perfettamente in linea con l'ottimo lavoro precedente di Cregger."
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il film di Resident Evil diretto da Zach Cregger arriverà nelle sale il 18 settembre. Oltre alla presentazione a porte chiuse del primo trailer, pare che il film ha ottenuto ottimi risconti nelle proiezioni di prova avvenute nelle scorse settimane.