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Ventole, alimentatori e altri prodotti Thermalright in super sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo diversi componenti targati Thermalright a prezzi scontati. Con i nostri codici potrai spendere molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/04/2026
Ventole Thermalright

Se sei alla ricerca di nuovi componenti per il tuo PC, su AliExpress puoi trovare diversi prodotti Thermalright. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:

  • ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Tutti i prodotti Thermalright in sconto

Partiamo da ventole e prodotti simili in offerta:

Thermalright Peerless Assassin 120 SE V2
Thermalright Peerless Assassin 120 SE V2

Se invece sei interessato a uno schermo da inserire all'interno del case, puoi acquistare il Thermalright TROFEO VISION LCD IPS a 37,24 €. Usa i codici MULTI4 o ITAR04 per risparmiare altri 4 €.

Thermalright TROFEO VISION LCD IPS
Thermalright TROFEO VISION LCD IPS

Infine, è disponibile anche l'alimentatore TR-KG850 da 650 W e altre opzioni, a partire da 93,99 €. Usa i codici MULTI10 o ITAR10 per risparmiare altri 10 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

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