Xbox avrà nuovamente giochi in esclusiva? Microsoft starebbe riconsiderando la strategia multipiattaforma

Stando a quanto riportato dal giornalista di Windows Central durante l'ultimo episodio del podcast The Xbox Two, Microsoft starebbe affrontando profondi dibatti interni sulla strategia multipiattaforma adottata negli ultimi anni, che ha portato diversi titoli Xbox Studios a debuttare anche su piattaforme concorrenti. Una discussione che, secondo Corden, potrebbe portare a rivalutare il ruolo delle esclusive all'interno dell'ecosistema Xbox .

Grande ecosistema o grande publisher? Le due cose forse sono incompatibili

"Sapete che avevo detto che stavano valutando modifiche a Game Pass", afferma Corden, riferendosi al memo interno della CEO Asha Sharma secondo cui Xbox Game Pass costerebbe troppo e necessiterebbe di cambiamenti. "Ebbene, in questo momento c'è una discussione molto, molto grande sulla questione delle esclusive."

Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming

Secondo Corden, il punto critico sarebbe che internamente si è arrivati alla conclusione che non è possibile essere contemporaneamente un grande publisher multipiattaforma e, allo stesso tempo, mantenere un ecosistema hardware forte senza esclusive.

"Credo che riconoscano il valore dell'esclusività, ma alla fine si tratta di decidere che tipo di azienda vuoi essere. Vuoi essere prima di tutto un'azienda che costruisce un ecosistema, oppure un publisher? Non puoi fare bene entrambe le cose: se punti troppo sul publishing, l'operazione hardware finirà per ridursi a qualcosa di simile a Surface, un'ombra di ciò che era, non moribonda ma molto ridimensionata."

"E davvero vuoi questo per il brand Xbox, che è l'unico ecosistema consumer dell'azienda con una presenza cloud significativa? Satya, in una conversazione trapelata, ha detto che quando incontra dirigenti di altre aziende, non vogliono parlare di cloud: vogliono parlare di Xbox, di Halo, dei giochi. È lì che raggiungi i consumatori quando non stanno lavorando, e credo che questo lo stiano capendo sempre di più. Ma la discussione è ancora aperta, perché alla fine della giornata stai comunque lasciando soldi sul tavolo, e andare contro ciò che dicono i fogli Excel è difficile."

Pur trattandosi di indiscrezioni e quindi da considerare con cautela, nel caso di un nuovo cambio di rotta chiaramente Microsoft potrebbe ridefinire ancora una volta il ruolo di Xbox nel mercato, specialmente in vista del debutto di Project Helix nei prossimi anni, e portare a profondi mutamenti per il settore.