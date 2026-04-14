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Televisori LG in offerta su AliExpress: ecco tutti i coupon per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo diversi televisori LG adatti ad ogni esigenza e budget. Con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente e spendere meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/04/2026
TV LG

Se hai bisogno di un nuovo televisore ma vuoi risparmiare quanto più possibile, su AliExpress puoi trovare diversi prodotti targati LG. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:

  • ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Tutti i TV LG in sconto

Di seguito trovi un pratico riepilogo delle principali offerte. Se sei interessato al TV in questione, basterà cliccare sui link sottostanti per aprire direttamente la pagina del prodotto.

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