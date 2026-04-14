Televisori LG in offerta su AliExpress: ecco tutti i coupon per risparmiare

Se hai bisogno di un nuovo televisore ma vuoi risparmiare quanto più possibile, su AliExpress puoi trovare diversi prodotti targati LG. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:
- ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
- ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
- ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Tutti i TV LG in sconto
Di seguito trovi un pratico riepilogo delle principali offerte. Se sei interessato al TV in questione, basterà cliccare sui link sottostanti per aprire direttamente la pagina del prodotto.
- TV da 32" Full HD webOS, disponibile a 219 €. Usa i codici MULTI20 o ITAR20 per risparmiare 20 €
- TV da 43" Full HD 43LR60006LA, disponibile a 184,80 €. Usa i codici MULTI20 o ITAR20 per risparmiare 20 €
- TV da 43" 4K UHD UR78 Series, disponibile a 399 €. Usa i codici MULTI45 o ITAR45 per risparmiare 45 €
- TV da 50" 4K UHD UR78 Series, disponibile a 308,45 €. Usa i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare 30 €
- TV da 50" 4K UHD 50UA731C, disponibile a 305,73 €. Usa i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare 30 €
- TV da 55" 4K UHD UR78 Series, disponibile a 469 €. Usa i codici MULTI45 o ITAR45 per risparmiare 45 €
- TV da 65" 4K UHD UA73 Series 2024, disponibile a 549 €. Usa i codici MULTI60 o ITAR60 per risparmiare 60 €
- TV da 65" 4K UHD 65UA751C, disponibile a 457,19 €. Usa i codici MULTI45 o ITAR45 per risparmiare 45 €