Apple penalizzerà i team interni all'azienda che fanno scarso uso dell'intelligenza artificiale

Apple sta rafforzando in modo deciso la propria strategia legata all'intelligenza artificiale, sia all'interno dell'azienda sia nei prodotti destinati ai consumatori. Secondo alcune indiscrezioni, il colosso di Cupertino avrebbe iniziato a monitorare attentamente l'utilizzo degli strumenti IA da parte dei propri team, arrivando persino a penalizzare quelli che non ne fanno un uso adeguato.

In particolare, alcune divisioni interne avrebbero ricevuto accesso a Claude con un budget giornaliero fino a 300 dollari in token. Questo livello di investimento è significativo, considerando che Anthropic stima un costo medio mensile tra i 100 e i 200 dollari per sviluppatore. Il dato suggerisce che Apple voglia incentivare un utilizzo intensivo dell'IA per aumentare la produttività.