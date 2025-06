Resident Evil 0 HD Remaster costa pochissimo per PC Steam: riscoprite le origini di RE in attesa di Requiem

Residen Evil Requiem ci permetterà di far proseguire la saga, rivedendo Raccoon City e alcuni personaggi importanti (soprattutto se crediamo ai rumor). Per ora, però, c'è da chiedersi se sapete come sia veramente iniziato tutto, ovvero se avete giocato Resident Evil 0 HD Remaster, che ci riporta agli inizi e ci narra cosa sta dietro gli eventi della saga. Se non l'avete ancora giocato, questa è la vostra occasione visto che potete comprarlo a soli 3,17€ invece di 20€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete un prezzo più basso poiché l'IVA viene mostrata solo al momento del pagamento. Il codice è per PC Steam ed è valido unicamente per gli account europei (quindi anche quelli italiani).