Just Cause 5 è stato cancellato? Ci stava lavorando Sumo Digital, rivela un curriculum

Stando alle informazioni presenti nel curriculum di un ex dipendente di Sumo Digital, Just Cause 5 è stato cancellato quando lo studio è entrato a far parte di Tencent, operazione che ha portato all'accantonamento di diversi progetti in cantiere.

Nel suo profilo LinkedIn, lo sviluppatore in questione riferisce di aver svolto il ruolo di Vehicle Feature Team Lead per due anni, dal 2021 al 2023, per Just Cause 5, aggiungendo che il gioco è stato cancellato.

Chi conosce la serie, naturalmente, si starà chiedendo come mai fosse Sumo Digital il team al lavoro sul nuovo capitolo delle avventure di Rico Rodriguez e non Avalanche Studios. Ebbene, probabilmente il cambio di testimone è legato agli impegni di Avalanche sull'ancora nebuloso Contraband.

Peraltro di recente anche Just Cause: Mobile è stato cancellato: un'ulteriore tegola su di un franchise che nel corso degli anni è entrato nel cuore di tanti appassionati per via della grande libertà concessa dai suoi spettacolari sandbox.