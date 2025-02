Il film di Just Cause avrebbe ingaggiato lo sceneggiatore di Jack Ryan

Stando alle fonti di The Wrap, Rabin lavorerà all'adattamento cinematografico della serie action di Square Enix e Avalanche Studios, forte di un curriculum che include le sceneggiature della serie tv Jack Ryan di Prime Video, Silent River e del thriller di prossima uscita Nobody 2.

Sono passati diversi mesi dall'annuncio del film di Just Cause e non ci sono stati particolarmente aggiornamenti sulla produzione. Ora, una possibile novità è arrivata da un report giornalistico che afferma che Aaron Rabin è stato ingaggiato nel ruolo di sceneggiatore.

I dettagli noti finora sul film di Just Cause

Se confermato, Rabin lavorerà a fianco del regista Ángel Manuel Soto (Blue Beetle), i producer Kelly McCormick e David Leitch (The Fall Guy, Bullet Train, Nobody e Violent Night). La produzione coinvolge anche Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson di Story Kitchen, casa ormai specializzata nell'ambito delle trasposizioni di videogiochi per il piccolo e grande schermo, come ad esempio il film di Vampire Survivors e la serie TV di Beyond: Due Anime da poco annunciata.

Uno scatto da Just Cause 4

Per il momento non stati svelati dettagli sul cast (nel 2017 si vociferava che Jason Momoa avrebbe interpretato il protagonista, ma è passato quasi un decennio da allora) e la trama del film di Just Cause, ma possiamo ipotizzare che si avvicinerà a quella dei videogiochi, che seguono le vicende di Rico Rodriguez, l'agente di un'agenzia segreta specializzato nel destabilizzare e rovesciare regimi oppressivi in missioni ad alto tasso d'azione, spettacolarità, sparatorie ed esplosioni.

L'ultimo videogioco della serie è stato Just Cause 4, arrivato su PC e console nel 2018. Da allora sono passati quasi sette anni. Nel 2022 è stata annunciato lo sviluppo di un nuovo capitolo, che per il momento non è stato ancora mostrato al pubblico.