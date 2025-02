Monster Hunter Wilds: data di uscita e della beta, edizioni e tutto quello che sappiamo

Ci riuscirà? Lo scopriremo tra poche settimane, ma nel frattempo vi proponiamo un riassunto con tutto quello che c'è da sapere di Monster Hunter Wilds , dalla data di uscita e le edizioni disponibili ai dettagli sul gameplay e le novità introdotte in questo capitolo. In sostanza, un ripasso generale per i fan in attesa del debutto nei negozi e un'introduzione alla serie per chi invece non ha mai sperimentato il brivido della caccia ai mostri.

Monster Hunter World e Rise hanno riscosso un successo incredibile in tutto il mondo, portando il franchise a picchi di popolarità e numeri di vendita mai visti prima d'ora e imponendosi come la proprietà intellettuale di maggior successo di Capcom. Da questo punto di vista Monster Hunter Wilds ha l'enorme responsabilità di consolidare la tendenza positiva della serie, rispettare le enormi aspettative dei fan e al tempo stesso attirare una nuova generazione di giocatori.

Per quanto riguarda le edizioni fisiche, è possibile acquistare il gioco per PS5 e Xbox Series X|S ai canonici 80 euro presso i negozi. Alla versione standard si aggiunge una variante con copertina lenticolare in esclusiva per Amazon.it e una con steelbook in vendita presso GameStop , entrambe prezzate 85 euro. Al momento non è stata annunciata alcuna edizione da collezione per l'Europa.

Infine, abbiamo l' Edizione Premium Deluxe al prezzo di 119,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e a 109,99 euro per PC. Oltre a tutti i contenuti della Deluxe Edition che abbiamo elencato sopra, include anche il pacchetto "Bonus" premium (disponibile al lancio) e i " Pacchetto DLC Cosmetico" 1 e 2 , in uscita durante la primavera e l'estate di quest'anno. Nello specifico:

L' Edizione Deluxe viene proposta al prezzo di 99,99 euro per console e di 89,99 euro per PC. Oltre al gioco base, include il "Pacchetto Deluxe" con una serie di oggetti per la personalizzazione estetica del personaggio, gesti e adesivi da usare nella chat. Nello specifico:

La Standard Edition è in vendita al prezzo di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S, mentre quella PC è prezzata 69,99 euro su Steam. Non include nessun extra in particolare, se non quelli garantiti con i preorder.

Per quanto riguarda le edizioni digitali di Monster Hunter Wilds è possibile scegliere tra la versione standard, l'Edizione Deluxe e l'Edizione Premium Deluxe. Le trovate su PlayStation Store , Xbox Store e Steam , con la possibilità di risparmiare sulla versione PC acquistando una chiave da siti terzi come Instant Gaming.

Acquistando qualsiasi versione del gioco prima del lancio riceverete come bonus di prenotazione lo stile armatura (ovvero una sorta di "costume" per cambiare l'aspetto dell'armatura del cacciatore, ma senza modificare statistiche e abilità) "Cavaliere Gilda" e l'"Amuleto della Speranza" (gli amuleti sono accessori equipaggiabili che garantiscono delle abilità passive). Chi preordinerà il gioco in digitale tramite PlayStation Store riceverà un extra esclusivo , ossia un mini artbook digitale con bozzetti e concept del gioco.

Di seguito trovate i requisiti di sistema per la versione PC, dai minimi a quelli per giocare in 4K a 60 fps. Tenete presente che sono provvisori , con Capcom che sta valutando di aggiornarli prima del lancio e abbassare le richieste per quanto riguarda la GPU. In sostanza, al momento sono giusto per farsi un'idea e, al massimo, sono indicativi per la seconda fase di beta testing.

Trama e gameplay

Come per i precedenti capitoli della serie, anche Monster Hunter Wilds avrà una trama slegata dai precedenti capitoli della serie e dunque può benissimo rappresentare il punto di partenza per i nuovi giocatori. Ambientato in un mondo fantasy popolato da mostri pericolosi, il gioco segue le vicende di un Cacciatore incaricato dalla Gilda di esplorare le Terre Proibite, una regione inesplorata e creduta disabitata, e indagare sullo "Spettro Bianco", un mostro ritenuto estinto, e sul misterioso popolo dei Custodi.

I personaggi principali di Monster Hunter Wilds

Per quanto questa volta Capcom sembrerebbe aver dato alla trama un ruolo più significativo rispetto ai precedenti capitoli per offrire un'esperienza più immersiva e coinvolgente, il piatto forte dell'offerta come da tradizione è rappresentata dal gameplay. Per chi si sta avvicinando solo ora alla serie, Monster Hunter Wilds è un action GDR in cui si affrontano delle missioni di caccia dove l'obiettivo è quello di eliminare o catturare mostri pericolosi di ogni genere e stazza, con la possibilità di scegliere di affrontare l'esperienza in solitaria o in multiplayer con party da quattro giocatori (o con personaggi guidati dall'IA) o alternando le due cose.

Una volta ucciso o intrappolato un mostro riceveremo come ricompensa dei materiali ricavati dallo stesso, che potremo usare per forgiare armi e armature che torneranno utili per affrontare missioni ancora più avanzate. Un ciclo di gameplay che può offrire decine e decine di ore di divertimento anche solo per arrivare ai titoli di coda, ma il contatore delle ore potrebbe arrivare benissimo alla tripla o la quadrupla cifra per chi vorrà cimentarsi nell'endgame e nella creazione dei set perfetti, senza contare il supporto post-lancio che introdurrà nel tempo nuovi mostri, missioni evento e altro ancora.

Il Rey Dau, il predatore Apex della Piane Ventose

I giocatori potranno utilizzare in caccia 14 tipologie di armi, tutte molto diversificate per meccaniche e approccio al combattimento, da armi corpo a corpo come lo Spadone e la Spada lunga, a quelle a distanza come Arco e Balestra, con nel mezzo equipaggiamento con scudi come la Lancia e strumenti di caccia peculiari come la Spadascia, un'ascia che si trasforma in spada e viceversa. Conoscere a menadito il repertorio di mosse della nostra arma non basta e sarà necessario anche sfruttare trappole, barili esplosivi, munizioni accecanti per la fionda, nonché quanto offre l'ambiente circostante, ad esempio facendo crollare delle rocce sulla testa del malcapitato mostro di turno.

Le cacce si svolgono in ambientazioni di grandi dimensioni e suddivise in biomi, ognuno popolato da mostri differenti. Per il momento sono state presentate le Piane Ventose, una regione con deserti, praterie verdeggianti e formazioni rocciose, la Foresta Cremisi, un'area dalla vegetazione rigogliosa e acqua in abbondanza, e il Bacino Petrolifero, un sistema di caverne dove sgorga il petrolio dal terreno che può scatenare violenti incendi.