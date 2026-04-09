Intel Raptor Lake resta sul mercato: supporto DDR4 e strategia contro AMD AM4

Intel non ha intenzione di archiviare rapidamente i suoi processori Raptor Lake . Nonostante l'arrivo di nuove architetture, la famiglia di CPU di tredicesima e quattordicesima generazione continua a occupare una posizione centrale nella strategia dell'azienda.

Lunga vita a Raptor Lake

Nel corso di un'intervista, Robert Hallock ha chiarito che la linea Intel Raptor Lake rimarrà "una parte importante" dell'offerta client. La produzione proseguirà anche con l'introduzione di soluzioni più recenti, garantendo ampia disponibilità sul mercato. La scelta risponde a logiche industriali e commerciali: mentre Intel ha da poco iniziato a distribuire le nuove CPU Arrow Lake Refresh, basate su architetture più modulari, mantenere attiva Raptor Lake consente di sfruttare ancora il nodo produttivo Intel 7.

Itel Core i9 14900K

I processori Core di 14ª generazione, con design monolitico, continuano infatti a coprire una fascia ampia di utenti. Un elemento chiave è il supporto simultaneo per memorie DDR4 e DDR5. Questa doppia compatibilità, inizialmente pensata come soluzione di transizione, si è trasformata in un vantaggio concreto. I prezzi e la disponibilità delle DDR5 restano variabili, mentre le DDR4 offrono una base più economica per configurazioni gaming e sistemi aggiornati.

Per molti utenti che assemblano o aggiornano un PC con budget limitato, le piattaforme DDR4 rappresentano ancora una scelta pragmatica. Anche in queste configurazioni, le CPU Raptor Lake mantengono prestazioni competitive, soprattutto rispetto ai sistemi basati su AMD Socket AM4.

La flessibilità della piattaforma ha effetti anche sul mercato delle schede madri. Secondo Hallock, i produttori stanno introducendo modelli capaci di supportare sia DDR4 sia DDR5, offrendo percorsi di aggiornamento più graduali. Aziende come ASRock hanno già presentato soluzioni di questo tipo, con ulteriori modelli attesi nel corso del 2026.

Nel frattempo, la concorrenza segue una strategia simile. AMD continua a mantenere attiva la piattaforma AM4, proponendo versioni aggiornate dei propri processori. Tra queste, il recente Ryzen 5 5500X3D introduce tecnologie come la 3D V-Cache per migliorare le prestazioni nei giochi, prolungando la vita delle configurazioni basate su DDR4.