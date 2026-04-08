SK Hynix vola dopo le stime Samsung: chip IA spingono utili e prezzi delle memorie

A innescare il movimento è stata la previsione sugli utili trimestrali diffusa da Samsung Electronics, che ha superato le aspettative degli analisti. Le indicazioni hanno avuto effetti immediati anche su SK Hynix, tra i principali concorrenti nel mercato globale.

Effetto a catena

Secondo le stime diffuse, Samsung prevede un incremento dell'utile operativo nel primo trimestre superiore a otto volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato che riflette la forte domanda di componenti destinati ai sistemi di calcolo per l'IA, ambito in cui la capacità produttiva resta sotto pressione.

Fabbrica SK Hynix

L'effetto si è propagato rapidamente sui titoli del comparto. Le azioni di SK Hynix hanno registrato un rialzo significativo, arrivando a circa 1.050.000 won per azione, pari a circa 655 euro. La crescita ha superato sia quella di Samsung, sia l'andamento generale del mercato sudcoreano, evidenziando aspettative particolarmente positive sul gruppo.

A rafforzare il sentiment è intervenuta anche la revisione delle stime da parte di Korea Investment & Securities. L'istituto ha aumentato del 28% la previsione di utile operativo annuale di SK Hynix, portandola a 216 trilioni di won, equivalenti a circa 135 miliardi di euro. La revisione si basa su un incremento dei prezzi più marcato del previsto sia per le memorie DRAM sia per le NAND.

Il contesto resta caratterizzato da una domanda sostenuta, trainata dai data center e dalle piattaforme di calcolo avanzato. L'espansione delle applicazioni basate su IA continua a richiedere grandi volumi di memoria ad alte prestazioni, contribuendo a una dinamica di mercato favorevole per i produttori.

SK Hynix, secondo produttore mondiale di chip di memoria, si prepara ora a pubblicare i risultati relativi al periodo gennaio-marzo. I dati saranno osservati con attenzione per verificare se le aspettative del mercato troveranno conferma nei numeri effettivi.