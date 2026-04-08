La console portatile acer Nitro Blaze 7 è al minimo storico su Amazon

Se cerchi una nuova console di gioco portatile basata su Windows 11, l' acer Nitro Blaze 7 è su Amazon a 625,87 € (il prezzo mediano è di 827,17 €). Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche del dispositivo

Questo dispositivo portatile è dotato del processore AMD Ryzen 7 8840HS e della scheda grafica AMD Radeon 780M integrata. Troviamo inoltre un pannello touch da 7" con risoluzione 1920 x 1080 e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Giocherai quindi ai tuoi titoli preferiti godendo di gameplay fluidi e immersivi. A contribuire sono la velocità e i tempi di risposta con 16 GB di memoria LPDDR5x a 7500 MHz.

Acer Nitro Blaze 7

Il design è compatto e leggero (pesa 670 g), quindi potrai portare il dispositivo con te ovunque tu voglia. Inoltre, è possibile archiviare i tuoi giochi e contenuti multimediali preferiti con l'SSD NVMe PCIe Gen4 da 1 TB. Nel complesso si tratta di un prodotto adatto per giocare in totale comodità, ma se hai esigenze specifiche potresti voler optare per altre soluzioni più comuni.