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Preordina Marvel's Wolverine per PS5: la nuova avventura è già in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Marvel's Wolverine per PS5 in preordine, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta del nuovo gioco targato Insomniac Games.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/06/2026
Marvel's Wolverine per PS5
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
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Marvel's Wolverine per PS5 è attualmente in preordine su Amazon a 69,99 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 15 settembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un action con tanta violenza

Si tratta del nuovo gioco di Insomniac Games incentrato su Wolverine. Se ami le avventure action in terza persona, in cui potrai sfruttare abilità, forza e capacità atletiche, Marvel's Wolverine è sicuramente perfetto. In questa avventura potrai utilizzare la forza del protagonista per combattere, quindi aspettati scontri particolarmente violenti, tra mosse e combo brutali e sangue che scorre copioso.

Marvel's Wolverine è il gioco più prenotato su PlayStation Store in molti paesi, meglio di COD: Modern Warfare 4 Marvel's Wolverine è il gioco più prenotato su PlayStation Store in molti paesi, meglio di COD: Modern Warfare 4

Ricordiamo che il gioco uscirà il 15 settembre su PS5. Nel frattempo, ti invitiamo a consultare la nostra anteprima con tutti i dettagli in merito.

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