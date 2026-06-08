Preordina Marvel's Wolverine per PS5: la nuova avventura è già in sconto su Amazon

Marvel's Wolverine per PS5 è attualmente in preordine su Amazon a 69,99 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 15 settembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un action con tanta violenza
Si tratta del nuovo gioco di Insomniac Games incentrato su Wolverine. Se ami le avventure action in terza persona, in cui potrai sfruttare abilità, forza e capacità atletiche, Marvel's Wolverine è sicuramente perfetto. In questa avventura potrai utilizzare la forza del protagonista per combattere, quindi aspettati scontri particolarmente violenti, tra mosse e combo brutali e sangue che scorre copioso.
Ricordiamo che il gioco uscirà il 15 settembre su PS5. Nel frattempo, ti invitiamo a consultare la nostra anteprima con tutti i dettagli in merito.
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