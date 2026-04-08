Il prossimo State of Play di Sony non sarebbe troppo lontano

Nel mentre la primavera avanza, la scaletta delle uscite dei prossimi mesi è oramai definita e i giocatori hanno bisogno di nuove conferme per i mesi estivi e autunnali. Inoltre, molti sono desiderosi di scoprire se c'è qualcosa di nuovo in sviluppo. Le grandi compagnie probabilmente si esporranno a giugno, durante la Summer Game Fest, ma alcune potrebbero annunciare qualcosa prima di allora.

Una di queste è Sony Interactive Entertainment, perlomeno secondo quanto riferito da un noto leaker che ha detto la propria riguardo al prossimo State of Play di PlayStation.