Il prossimo State of Play di Sony non sarebbe troppo lontano

Nel mentre la primavera avanza, la scaletta delle uscite dei prossimi mesi è oramai definita e i giocatori hanno bisogno di nuove conferme per i mesi estivi e autunnali. Inoltre, molti sono desiderosi di scoprire se c'è qualcosa di nuovo in sviluppo. Le grandi compagnie probabilmente si esporranno a giugno, durante la Summer Game Fest, ma alcune potrebbero annunciare qualcosa prima di allora.
Una di queste è Sony Interactive Entertainment, perlomeno secondo quanto riferito da un noto leaker che ha detto la propria riguardo al prossimo State of Play di PlayStation.
Il commento del leaker sullo State of Play
Nate the Hate, rispondendo a un utente tramite Twitter, ha affermato che il prossimo State of Play di Sony dovrebbe arrivare prima di giugno 2026. Precisamente ha scritto: "Dovrebbe essere ben prima, sulla base di quanto ho sentito, ma non ho una conferma sulla data per il momento".
Ovviamente "ben prima" di giugno è molto generico, ma considerando che siamo già ad aprile, significa che potrebbe arrivare nell'arco di poche settimane.
Non sarebbe nemmeno sorprendente, visto che dal 2019 - primo anno in cui sono stati mandati in onda gli State of Play - Sony ha sempre posizionato uno show a maggio o nelle sue vicinanze. Solo nel 2020 e 2025 lo State of Play è stato mandato in onda a giugno, ma all'inizio del mese.
Possiamo quindi scommettere senza troppo timore che anche in questo 2026 le cose non saranno diverse. Riguardo a ciò che potremmo vedere, però, c'è molta meno certezza. Marvel's Wolverine - che ha già una data di uscita - potrebbe essere uno dei soggetti principali, ma ci sono molti altri nomi che meritano spazio, come Intergalactic The Heretic Prophet di Naughty Dog e il picchiaduro Marvel Tokon.