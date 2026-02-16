Lo State of Play di questo febbraio è stato il più visto di sempre su YouTube

Il dato riguarda peraltro il canale YouTube ufficiale di PlayStation standard, ma è probabile che molti utenti l'abbiano visto attraverso altri canali dunque il numero di visualizzazioni totali sarà sicuramente superiore.

Nonostante siano passati solo pochi giorni dalla sua messa in onda, e dunque sia destinato probabilmente ad accumulare ancora altre visualizzazioni nel prossimo periodo, già a distanza di meno di una settimana ha già superato i 3,2 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Un aggiornamento che è piaciuto

Già a quota 3,2 milioni, lo State of Play di febbraio 2026 ha già superato ampiamente l'evento di questo tipo che era il più visto finora, ovvero quello andato in scena nel giugno del 2025, ed è destinato ad incrementare ulteriormente il distacco.

Si tratta ancora di una quantità inferiore a quella dell'ultimo PlayStation Showcase, che si è tenuto nel 2023 e ha accumulato da allora quasi 5 milioni di visualizzazioni, ma potrebbe comunque avvicinarsi a tale quantità.

L'ultimo PlayStation Showcase è stato peraltro considerato deludente da gran parte del pubblico e della stampa, e da allora Sony sembra aver abbandonato tale categoria di evento decidendo di concentrarsi sugli State of Play, che da eventi brevi e monografici si sono estesi a comprendere numerosi titoli per durate molto più ampie, come abbiamo visto proprio con quello del 12 febbraio.

Da notare, peraltro, che entrambe le tipologie di eventi Sony vengono però superati dal Nintendo Direct in termini di visualizzazioni, con il più popolare di questi, andato in scena nel marzo del 2025, che si avvicina ai 6,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.