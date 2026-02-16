Amazon ha venduto il 60% di CPU in meno rispetto a un anno fa: Ryzen 5000 e 3000 più convenienti

Era prevedibile, ma dati recenti indicano un forte rallentamento nelle vendite di CPU per PC, in particolare negli Stati Uniti. Un calo che sicuramente interessa anche altri mercati e che non sorprende, vista la recente impennata dei prezzi della DDR5. I processori con socket registrano un crollo vertiginoso, mentre gli utenti si orientano verso soluzioni più vecchie e convenienti. Vediamo meglio i dettagli.
Vendite in calo
Come anticipato, i dati si riferiscono agli Stati Uniti, ma è probabile che la situazione sia abbastanza simile anche in Europa e in Italia. Sfortunatamente non possiamo darvi dati precisi nel nostro caso, quindi nel frattempo analizziamo la situazione negli Stati Uniti. Grazie ai dati raccolti da TechEpiphany, sappiamo che Amazon ha venduto circa 26.100 CPU negli Stati Uniti (nel gennaio 2026). Un confronto su base annua effettuato dal sito 3DCenter ha evidenziato un calo del 59% delle vendite combinate di CPU AMD e Intel, rispetto a gennaio 2025. La quota di mercato non è cambiata in modo significativo, ma le vendite assolute sono crollate.
Attualmente continua a dominare la linea X3D di AMD, con una quota di mercato pari all'88%, ma bisogna ricordare che i data center di IA stanno attualmente assorbendo la DRAM, con conseguenti limiti di fornitura. Il processore in cima alle classifiche è il Ryzen 7 9800X3D di AMD, il quale rappresenta quasi il 20% di tutte le CPU vendute a gennaio. La quota di fatturato e di vendite di Intel, invece, è scesa all'11% mentre AMD ha conquistato 17 delle prime 20 posizioni complessive. A riscuotere successo è la tecnologia 3D V-Cache di AMD, che offre interessanti miglioramenti nelle prestazioni di gioco.
Gli utenti cercano dei compromessi
Sfortunatamente i prezzi delle RAM DDR5 sono saliti alle stelle a causa dei data center IA che hanno assorbito la maggior parte della capacità produttiva di DRAM e NAND. Poiché i Ryzen 9000 richiedono DDR5, ormai molto costosa, molti utenti ripiegano su Ryzen 5000 e 3000 con DDR4 più accessibile.
Nel gennaio 2026 Amazon ha venduto quasi il doppio delle CPU Ryzen 7 5800X rispetto all'anno precedente. Basti pensare che il Ryzen 5 3600 non era nemmeno presente in classifica lo scorso anno, mentre il Ryzen 7 5800XT si è classificato subito dietro al 9800X3D sia su Amazon US che su Mindfactory in Germania.