Amazon ha venduto il 60% di CPU in meno rispetto a un anno fa: Ryzen 5000 e 3000 più convenienti

Era prevedibile, ma dati recenti indicano un forte rallentamento nelle vendite di CPU per PC , in particolare negli Stati Uniti. Un calo che sicuramente interessa anche altri mercati e che non sorprende, vista la recente impennata dei prezzi della DDR5. I processori con socket registrano un crollo vertiginoso, mentre gli utenti si orientano verso soluzioni più vecchie e convenienti. Vediamo meglio i dettagli.

Vendite in calo

Come anticipato, i dati si riferiscono agli Stati Uniti, ma è probabile che la situazione sia abbastanza simile anche in Europa e in Italia. Sfortunatamente non possiamo darvi dati precisi nel nostro caso, quindi nel frattempo analizziamo la situazione negli Stati Uniti. Grazie ai dati raccolti da TechEpiphany, sappiamo che Amazon ha venduto circa 26.100 CPU negli Stati Uniti (nel gennaio 2026). Un confronto su base annua effettuato dal sito 3DCenter ha evidenziato un calo del 59% delle vendite combinate di CPU AMD e Intel, rispetto a gennaio 2025. La quota di mercato non è cambiata in modo significativo, ma le vendite assolute sono crollate.

Attualmente continua a dominare la linea X3D di AMD, con una quota di mercato pari all'88%, ma bisogna ricordare che i data center di IA stanno attualmente assorbendo la DRAM, con conseguenti limiti di fornitura. Il processore in cima alle classifiche è il Ryzen 7 9800X3D di AMD, il quale rappresenta quasi il 20% di tutte le CPU vendute a gennaio. La quota di fatturato e di vendite di Intel, invece, è scesa all'11% mentre AMD ha conquistato 17 delle prime 20 posizioni complessive. A riscuotere successo è la tecnologia 3D V-Cache di AMD, che offre interessanti miglioramenti nelle prestazioni di gioco.