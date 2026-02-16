Disney colpisce ancora: ByteDance promette più tutele per i video creati con l'IA da Seedance 2.0

La diffusione rapida dei video generati con Seedance 2.0 ha attirato l'attenzione degli studios statunitensi e ha costretto ByteDance a prendere posizione. La capacità del sistema di creare brevi sequenze narrative con pochi prompt lo ha subito avvicinato alle soluzioni proposte da DeepSeek e ad altri generatori avanzati. Il modello video presentato la scorsa settimana ha generato clip virali in Cina, tra cui una scena che mostra Tom Cruise e Brad Pitt coinvolti in uno scontro .

La diffida Disney a ByteDance

Il contenuto della lettera sostiene che l'applicazione sarebbe stata distribuita con una libreria di figure tratte da franchise come Star Wars e quelli targati Marvel, presentandole come materiale liberamente utilizzabile. Le contestazioni parlano di riproduzione e generazione di opere derivate che includono Spider-Man, Darth Vader e altri personaggi riconoscibili.

ByteDance ha dichiarato che verranno introdotti ulteriori strumenti di controllo per limitare gli abusi da parte degli utenti e per evitare la produzione di contenuti che violano diritti di proprietà intellettuale o sfruttano l'immagine di persone reali. L'azienda non ha specificato quali sistemi saranno implementati né in che modo verrà gestita la moderazione dei contenuti generati.

La notizia è stata rilanciata da Axios, mentre nel fine settimana anche Skydance Media avrebbe preso iniziative analoghe, accusando ByteDance di violazioni manifeste delle proprie licenze. Non sarebbe un caso isolato. Disney ha già agito nei confronti di Character.AI, intimando allo sviluppatore di cessare immediatamente l'uso non autorizzato dei suoi personaggi nei chatbot generativi.

Il tema non riguarda soltanto la tutela del singolo contenuto. I grandi studios stanno ridefinendo il rapporto con le aziende che operano nell'IA generativa e il terreno di confronto è sempre più quello delle licenze. Nel dicembre scorso, Disney ha siglato un accordo con OpenAI per consentire l'utilizzo controllato di personaggi tratti dai cataloghi Star Wars, Pixar e Marvel all'interno del generatore video Sora. Un'intesa che mostra come l'apertura verso i modelli creativi sia possibile, purché affiancata da un quadro legale chiaro.